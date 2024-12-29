Массовый отток мужчин из Украины после войны: эксперт предупредил о новой угрозе

В Украине снова начали живо обсуждать тему возвращения украинцев, которые с начала войны выехали за границу, спасаясь от войны.

Речь идет о почти 6,8 миллионах человек. И некоторые ученые считают, что половина из этого количества наших соотечественников останется в странах, где они находятся сейчас и уже не вернутся домой.

Сколько людей хотят вернуться в Украину

ТСН.ua выяснял, какая часть украинцев вернется после войны и существует ли угроза массовой миграции мужчин после прекращения боевых действий.

Ученые подчеркивают, что сейчас слишком сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий, опираясь только на анализ опыта после войны в бывшей Югославии и имея базовые интервью наших граждан, которые были получены разными социологическими компаниями.

"Все это – лишь экспертные оценки. Да, есть определенные результаты исследований мнений наших сограждан, которые находятся за границей относительно их возвращения или невозвращения. Но даже специалисты, которые делали эти исследования, говорят, что результаты не могут гарантировать их полную достоверность. Пока известно, что 25% украинцев хотят остаться в странах, где они находятся, а 25% стремятся вернуться домой. Остальные колеблются со своим выбором. Я считаю, если половина этих людей вернутся домой – это будет очень хорошо для Украины. А сколько точно вернется, никто не знает. Сейчас – это гадание на кофейной гуще", – рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Факторы для возвращения украинцев домой

По мнению ученого, количество украинцев, которые вернутся домой, будет зависеть от многих факторов. Один из них – продолжительность ведения боевых действий.

"Все зависит от того, сколько еще будет продолжаться война. Если она продлится еще несколько лет, то, соответственно, мы получим значительно меньшее число возвратов, и, наоборот, если война скорее закончится – люди будут возвращаться домой. Второй важный фактор, на каких условиях закончится война и что мы получим – Украину в границах 1991 года или в границах 2022 года. Это очень важно. Люди понимают, если окончание войны будет в границах 2022 года, то это означает отсрочку продолжения войны. Будет только перерыв, после которого – снова война. Все это влияет на выбор украинцев, которые сейчас за границей. Потому в этом вопросе пока нет ясности. Мнение людей может измениться, когда они будут делать окончательный выбор", – объясняет Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Возможен ли отток мужчин после окончания войны?

Относительно тезиса, что после окончания войны украинские мужчины начнут массово выезжать из Украины к своим женам и семьям, находящимся за границей, то эксперт называет это явление "встречными миграционными потоками". И его возникновение вполне вероятно.

"Да, после окончания войны, когда часть людей будет возвращаться в Украину, а часть будет выезжать – встречные миграционные потоки вполне возможны. Речь идет о мужчинах, которые сейчас не могут уехать, потому что мобилизованы. После окончания войны такие мужчины смогут поехать к своим семьям, но при условии, если женщины там более или менее обустроились и вообще, если семейные связи еще сохранились. Вопрос в том, насколько это явление станет массовым. Сейчас можно делать только теоретические предположения, что это возможно. Однако может быть так, а может быть совсем по-другому. Мы не знаем главного – времени и условий окончания войны", – объясняет Александр Гладун.

Условия для возвращения украинцев

Эксперт подчеркивает, что все будут решать находящиеся сейчас за рубежом люди – возвращаться им или нет. Граждане будут сравнивать условия, которые они получат в Украине и условия, которые у них уже есть в стране пребывания.

"Самое главное из условий – безопасность. Ведь угрозы от ракетных и дроновых атак россиян остаются. Очень важное условие, уцелело ли их жилье в Украине или нет? Если нет, то какова перспектива его получить. Еще одно из условий – трудоустройство – найдет человек работу или нет. Сохранилась ли в городе социальная инфраструктура, то есть смогут ли дети пойти в школу. Все это очень важно для людей. Также важным из условий является социальный статус. Если женщина за границей работает уборщицей, а имеет высшее образование инженера, то думаю, что такой человек, скорее всего, вернется в Украину. Здесь она будет иметь более высокий социальный статус, чем там, где придется всю жизнь за кем-то ухаживать или выносить грязь", – рассказывает ученый.

Искать причину: почему бежали из Украины до войны?

Александр Гладун добавляет, что главный фактор, побуждающий людей к возвращению – это ситуация внутри страны.

"Если у нас основная концентрация усилий будет направлена на то, чтобы максимально улучшить жизнь людей в Украине, то уехавшие непременно это заметят и будут принимать соответствующие решения. Например, если у нас начнется активный процесс по восстановлению поврежденного жилья, восстановление предприятий и в целом улучшение ситуации внутри государства, то люди сюда сами потянутся. А если нет, то и реакция будет соответственной", – отмечает эксперт.

По мнению Александра Гладуна, нам нужно детально исследовать причины, почему люди покидали страну еще до начала войны.

"Очень важно выяснить, что именно не устраивало граждан до полномасштабного вторжения. Ведь люди уезжали. Возможно, из-за коррупции, возможно, их не устраивала система власти или система функционирования государства. Такие вопросы очень нужно исследовать, но, к сожалению, у нас этим никто не занимается. А как раз от этого нам нужно строить политику государства. Эта политика должна быть направлена ​​вовнутрь страны к своим оставшимся здесь гражданам, тогда государство будет привлекать и тех, кто уехал за границу спасаясь от войны", – утверждает Александр Гладун.

Почему не стоит уговаривать уехавших

Эксперт убежден, что сейчас нам не стоит разрабатывать какие-то специальные программы по возвращению выехавших за границу.

"Я уверен, что не сработают, какие-то очередные обещания, финансовые преференции или банальные уговоры. К людям в Украине должен быть одинаковый подход. Например, если рассматривать решение вопросов с жильем, то этот механизм не должен отличаться для тех, кто сейчас за границей, или тех, кто живет со статусом ВПЛ. Подход должен быть единым – нужно помогать с жильем, точка. Тоже с вопросом трудоустройства. Люди должны быть в равных условиях – те, кто остался в Украине, и те, кто уехал за границу", – говорит ученый

Александр Гладун убежден, что не стоит людей умолять вернуться или вводить, какую-то особую государственную политику по этому вопросу.

"Это не поможет. Даже принудительный возврат людей не даст должного эффекта. К тому же европейские страны не пойдут на принудительный возврат украинцев. Кстати, такие попытки уже были в отношении нашей молодежи. Нам четко дали понять, что никто не будет депортировать украинцев принудительно. Это невозможно, потому что часть из европейских стран наоборот вводят активную политику, чтобы украинцы оставались у них", – подчеркивает Александр Гладун.

В какую Украину будут хотеть возвращаться

Эксперт добавляет, чтобы люди возвращались домой после войны, страна должна получить свою привлекательность.

"Чтобы Украина стала привлекательной после войны, мы должны разобраться, что у нас было не так с функционированием государства за 30 лет. Разобраться прежде всего в мотивации людей: что их не устраивает в стране. Да, люди могут ошибаться в своих оценках, и им нужно разъяснять их ошибочные суждения. Понимаете, люди принимают решение от того, что у них в голове, но насколько это соответствует реальности, сказать в тот момент очень сложно. Сейчас мы это очень хорошо чувствуем, от действия так называемых ИПСО, когда людям пытаются что-то засунуть в голову и манипулировать их поведением. Даже если отвергнуть манипуляции, то человек устроен так, что совершает свои поступки согласно сложившемуся в его голове. А соответствует ли это реальности, или это ложное соображение, узнаем значительно позже, когда уже наделали кучу ошибок и начинаем это осознавать", – заключает Александр Гладун.

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