Массовый расстрел под Житомиром: жены на суд пришли в футболках с фото погибших, а военные со свечами (фото)

Родственники и собратья убитых семерых мужчин впервые пообщались с журналистами.

В Житомире продолжается судебное заседание по расстрелу арендатором пруда в селе Новоселица семерых мужчин. Жены убитых пришли на суд в футболках с изображениями их мужей, в суд прибыли также военные, чьих собратьев расстреляли.

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Об этом с места события сообщает корреспондент ТСН.

На суде 4 июня заслушали эксперта по баллистике и добавили ходатайства пострадавшей стороны. Также сейчас заслушивают аудиозаписи, которые приобщены к делу. Вероятно 4 июня суд не вынесет приговор подозреваемому, поскольку на заседании еще не перешли к прениям сторон.

Корреспондент ТСН Елена Кузнецова

На суд приехали ориентировочно 70-80 собратьев убитых с батальона Кульчицкого, однако их не пустили в судебный зал через карантинные ограничения. Поэтому военные устроили пикет у здания суда. Это первая такая акция, потому что до этого побратимы и родные не общались с журналистами. Собратья убитых рассказали, что молчали, потому что не хотели давить на суд, но поскольку сегодня ожидают на приговор, поэтому они приехали поддержать семьи убитых. Военные были с плакатами и свечами, также в руках они держали фотографии погибших. Они рассказали, что хотят справедливого приговора для подозреваемого, так как их собратья были хорошими людьми, которые защищали Украину.

Жены убитых также сегодня впервые поговорили с журналистами. Они рассказали, что раньше не общались, потому что им запретили следователи, поскольку пострадавшие могли рассказать подробности дела, а это могло негативно повлиять на расследование. Они все были в черных футболках с портретами своих мужей.

Обвиняемый вел себя спокойно, сегодня он не выступал на заседании.

Напомним

22 мая 2020 около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор пруда, при конфликтной ситуации с отдыхающими расстрелял из ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек. Это — ветераны АТО.

в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек. Это — ветераны АТО. В полиции назвали основные версии кровавого убийства семи человек .

. Задержанному арендатору ставка в Житомирской области за расстрел семи человек грозит пожизненное заключение.

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