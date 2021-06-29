Мастера создали фактурную вышитую карту Украины из натуральных камней и кожи

Флешмоб «Art Map Ukraine» запустила в соцсетях винничанка Ольга Петлюк.

Бисером, блестками, натуральным камнем и шелковыми нитями. Мастера из разных регионов объединились и вышили фактурную карту Украины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Флешмоб «Art Map Ukraine» запустила в соцсетях винничанка Ольга Петлюк. Дизайнер предложила вышивальщицам изобразить Украины. Желающих появилось столько, что мастера буквально соревновались за то, кто какую область создавать. В конце вышили 70 фрагментов с реками, лесами, горами и городами. Все собирали вместе в Виннице, где и представили карту. «Мы хотели взять именно фактурой, горы камнями, Карпаты — натуральным камнем, в Крыму — техникой специальной фактура предоставляется кожей», — рассказывает дизайнер Ольга Петлюк.

Композицию повезут городами, а сохраняться вышитая Украины будет в музее Острожской академии.

«Объединяет нас действительно Украины. Здесь за каждым клочком есть тайное послание, вот на Донбассе — Донбасс это Украина, Крым — это Украина. У меня муж болельщик, у меня здесь зашито "Украина, вперед". Это настоящие эмоции и настоящее объединения», — говорит мастерица Эльвира Гюнтер.

Новости Украины: мастера из разных регионов создали фактурную карту страны

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