Мастера воспроизвели вышиванку Бандеры, но есть в коллекциях орнаменты, которые современникам не повторить

Мастера воспроизвели вышиванку Бандеры, но есть в коллекциях орнаменты, которые современникам не повторить

Вышитую рубашку Степана Бандеры воспроизвела львовская мастерица и она стала экспонатом Черновицкого музея вышиванки, открытие которого должно было состояться в этом году, но из-за войны этого пока не произошло.

ТСН увидела эксклюзивное изделие и другие уникальные вышиванки из коллекции буковинского этнографа.

Основательница Всемирного дня вышиванки Леся Воронюк показывает помещение, где уже должен был заработать музей. В марте хотели начинать капитальный ремонт помещения – помешала война. «Это будут отшитые рубашки и с помощью дополненной реальности, 3D технологий об этих рубашках будут рассказывать сами исторические герои», — говорит основательница Всемирного дня вышиванки Леся Воронюк.

Пока в будущем музее вышиванки только голые стены, но уже есть первый экспонат. Это вышитая рубашка Степана Бандеры – ее мастерица воспроизвела по фото выдающегося украинца. Единственный – где он в вышиванке. «Поскольку мы видим визуально черно-белую фотографию, мы сделали ее приближенную копию, мы не стали фантазировать. Даже не черную, а это графит», — говорит руководитель проекта "Вышиванка в одежде выдающихся украинцев" Татьяна Зез.

С виду она очень проста: вышита крестиком, одним цветом. Именно такую и носил Степан Андреевич. На создание копии его вышиванки львовская мастерица потратила 8 дней. "Эта рубашка надеюсь станет очень ценным символом для каждого современного украинца", — добавляет Олеся.

Если в будущем музее вышиванки будут современные 3D эффекты, в другом — существующем музее украинской диаспоры, наоборот, вся история вышитых рубашек. Экспонатам здесь больше 100 лет. «В генах из поколения в поколение передавалось это чувство гармонии, пропорции, колористики», – отмечаются работники.

Буковинские вышиванки XIX века собрал этнограф Николай Шкрибляк. Он показывает одну из своих любимых рубашек. «Особенно эти косые рукава очень хорошо переданы в колористике того периода и вообще нашего буковинского края», – говорит мужчина.

От красочных вышивок разбегаются глаза. На старейших рубах в музее орнамент, который современные мастерицы не вышивают. «Уникальны они тем, что орнамент здесь вышивается по рисунку. Это настоящие пайетки, которым 150 лет», — показывают экспонат работники.

Коллекционер собирает старые рубашки уже 40 лет. Отыскивает их по селам, а при необходимости реставрирует. «Чтобы не уехала за границу, чтобы не была перерезана, перекроена, уничтожена, перепродана, не потеряла свое происхождение и свою историю», – говорит Николай.

У каждой рубашки своя история – за красочными орнаментами, без преувеличения, кроются и горе, и надежда, и вера. «Женщина, которая отсидела почти 25 лет за украинскую идею, повезла в Сибирь традиционную Заставнивскую рубашку 50-х годов. Эта рубашка вернулась на Буковину. Ее сестричка передала мне ее в коллекцию», – показывает коллекционер.

Приобрести рубашки из этой коллекции пытались известные политики и эстрадные звезды, но вышиванки не продаются. Этнограф говорит: хочет, чтобы их видели и помнили свою историю все украинцы.

Эксклюзивное изделие: львовская мастерица воспроизвела вышитую рубашку Бандеры

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