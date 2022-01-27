Мастерица из Броваров нарастила рекордные 995 сантиметров искусственных ногтей

После фиксации рекорда мастерица сняла ногти и закрепила их на специальный браслет.

12 с половиной тысяч стразов, полкило геля и чуть более трех часов работы — понадобилось мастерице из маникюра из Броваров, чтобы нарастить суммарно почти 995 сантиметров искусственных ногтей. И таким образом – установить новый национальный рекорд, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 января.

Нетипичный сеанс маникюра состоялся в Броварах Киевской области. И все – ради нового рекорда Украины. Броварчанка Виктория Бондаренко на 18-м году работы в нейл-индустрии решила – достаточно наращивать традиционные ногти

Действующий же мировой рекорд по этой номинации принадлежит мужчине с искусственными ногтями длиной 121 см.

Мнения девочек, наблюдавших за действом, разделились

Кроме семьи и друзей, поддержать Викторию пришел еще один броварчанин-рекордсмен Василий Закревский. Слепой массажист установил рекорд Украины – 26 часов непрерывного массажа. ТСН рассказывала его историю в начале декабря.

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После фиксации рекорда мастерица сняла ногти и закрепила их на специальный браслет. До этого, ее модель попробовала как оно – жить с 2-метровым маникюром: чесала голову, поднимала монетку с пола, и – чистила картофель. В планах Виктории – подаваться уже мировой рекорд.

Корреспондент ТСН Юлия Ткач.

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