Мастерица из Винницкой области по собственной методике создает вязаные картины: война добавила в произведения танки

О странных произведениях Марии Манько из Тимановки услышали туристы и начали ездить в светлицу, а ее полотна появились в столичном музее Ивана Гончара.

Вязаные танки, самолеты и украинские воины – 82-летняя Мария Манько из Виннитчины создает картины победы. Раньше свои полотна мастерица вышивала, а когда начало подводить зрение, все элементы вывязывает крючком и крепит на холст. Ее дом похож на картинную галерею, куда уже наведываются туристы, говорится в ТСН.

В доме-светлице Марии десятки странных полотен — на них много цветов, а также лебеди, овцы, кошки и собаки. Каждая картина имеет свою сюжетную линию. Персонажи на холстах не вышитые, а вязаные крючком, рассказывает Мария. Это ее собственная уникальная разработка. "На глаза мне плохо было, я не могла видеть и начала вязать, с 14 года я занимаюсь этим крючком", — говорит женщина.

Готовые вязаные фигуры она клеит на холст. “Я попробовала, клеится. Названия ему нет – пшеничную белую муку заколотила, будет держать, куда денется, а еще хорошо прижать”, — показывает мастерица.

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О странных произведениях Марии Манько из Тимановки услышали туристы и начали ездить в светлицу, а ее полотна появились в столичном музее Ивана Гончара. “Как она уже начала природу делать, я не знаю, откуда она это берет. А гости приходят, к нам много сейчас приходят, все в восторге”, — уверяет дочь Мария.

О Марии этнографы начали снимать документальные фильмы, потому что женщина — настоящая хранительница фольклора.

С начала полномасштабного вторжения рашистов мастерица больше не вяжет цветы. В доме появилась картина, где на холсте танк с украинским флагом, два воина и наши истребители. “Началась война, и я начала это вязать. Думаю, так ребята в военном на войне, танк, самолеты летят, а это мальвы”, — показывает женщина.

Свои картины Мария Манько не продает, но теперь думает, не выставить ли на аукцион картину с танком и украинскими воинами, чтобы помочь армии. "Я бы цветы день-ночь вязала, чтобы только тех танков не было у нас, чтобы закончилась скорее война, чтобы мы были спокойны, чтобы детишки были спокойны", — говорит Мария.

Она уже рисует в воображении, какой будет следующая картина, на ней изобразит нашу победу. "Что солдаты идут домой, все, и все их встречают с цветами, все равно бы такое навязала, если бы только сказали победа, я бы всю ночь не спала бы, что это наши дети вернутся домой", — убеждает мастерица.

Так и будет - уверена, потому что на этом полотне хочет передать любовь и молитвы всех украинских матерей.

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