Мать американского юноши, расстрелявшего учеников, сама купила ему оружие и просила "не попадаться"

Семья кичилась в социальных сетях оружием, а сын на уроках искал в Интернете патроны.

Миллион долларов заставы назначил суд для арестованных родителей подростка, который на прошлой неделе убил четырех одноклассников в школе в пригороде Детройта. Ни их 15-летний сын Ефан, ни они не признают вину. Хотя мать лично приобрела сыну пистолет, из которого он расстрелял школьников и ничего не сказала об этом учителям.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.12.00.

Джеймса и Дженнифер Крамбли нашли ночью, отключив телефоны они скрывались в студии знакомого художника в городе Детройт. В Мичиган из Флориды супруги с сыном перебрались шесть лет назад. Пистолет, из которого парень устроил стрельбу в школьном коридоре мама приобрела ему на Рождество. Обвинения 15-летнему Этану Крамбли предъявляют, как взрослому. «Мы обвиняем его в терроризме, приведшем к смерти, четырем убийствам первой степени, семи нападениям с целью убийства», — отметила прокурор округа Окленд Карен Макдональд.

Фото из удалённого «Инстаграмма» Этана Крамбли — пистолет Сиг Сойер и патроны с подписью: «Моя новая красавица». На следующий же день в «Инстагреме» его мамы Дженнифер и фото с подписью: «Мама и сын испытывают его рождественский подарок. Я впервые стреляю из 9-ти миллиметрового пистолета и в яблочко».

«Из соцсетей видно, что у него был доступ к этому оружию, что родители купили оружие для него. 29 ноября обоим родителям сообщили, что их сын искал патроны в Интернете – это заметил школьный учитель на его телефоне. Вместо должной родительской реакции госпожа Крамбли написала сыну сообщение: «Ха-ха, я не злюсь на тебя, но в следующий раз не попадайся», — добавляет прокурор.

Дирекция попросила родителей привести Этана на собеседование с психологом. Все, что они сделали – спросили у него: «Ты ведь не взял с собой пистолета?» В рюкзаке никто не посмотрел. Только обнаружив, что пистолета дома нет, через полчаса после того, как Этан открыл огонь, мать пишет ему: «Не делай этого». А отец – звонит в полицию и признает, что оружия нет, вероятно его забрал сын.

Новости мира: суд назначил миллион долларов залога для арестованных родителей подростка, убившего четырех одноклассников

После этого, узнав, что Этана задержали копы, родители снимают с банкомата четыре тысячи долларов, выключают телефоны и исчезают. Их адвокат говорит, они просто боялись мести и позже собирались сдаться полиции. На виртуальном слушании оба не признают вину по обвинению в непреднамеренном убийстве четырех школьников.

Траурная месса по погибшим, на которую собралось несколько тысяч человек, чуть сама не превратилась в место гибели: человеку в толпе стало плохо и он потерял сознание, это вызвало массовую панику и едва не привело к давке. Нервы у людей на грани. Директор школы, которая еще закрыта и будет закрыта еще несколько недель, говорит, что изнутри она сейчас похожа на зону боевых действий.

В это же время страну возмущает сенатор штата Кентукки, который выкладывает в соцсеть фотографию своей семьи, вооруженной винтовками с подписью: «Санто, подари нам патронов к Рождеству».