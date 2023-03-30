Мать и отчим насиловали 12-летнюю дочь и снимали это на видео: подробности семейного ада на Закарпатье

По данным журналиста, мать и отчим заставляли ребенка заниматься с ними сексом.
В Закарпатской области задержали мать и отчима, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола и подтвердила в комментарии ТСН.ua представитель полиции Закарпатской области Ганна Дан.
По данным полиции, в одном из населенных пунктов Закарпатья задержаны два человека, подозреваемые в насилии в отношении несовершеннолетней.
"В этом деле были задержаны два человека. Им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса, в том числе и изнасилования. Сейчас продолжаются следственные действия, а потому подробности мы сообщим впоследствии", — сказала нам представитель полиции Закарпатья.
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники раскрыл подробности семейного ада на Закарпатье. Шокирующий инцидент произошел в селе Калины Тячевского района. Потерпевшая, услышав о скандале с насилием, где подросткам вынесли слишком мягкие приговоры, решила самостоятельно позвонить в полицию и рассказать о действиях ее матери и отчима. Девушка рассказала, что отчим насиловал ее начиная с июля 2021 года.
"Также известно, что мать несовершеннолетней заставляла девочку вступать в половой контакт с ней и отчимом. Пока известно, что насилие к ребенку начали совершать еще с 7-летнего возраста. Первое изнасилование девочка пережила когда возвращалась вместе с отчимом домой от гостей. Тогда насильщик изнасиловал ее пальцами", — написал Виталий Глагола.
По данным закарпатского журналиста, когда подозреваемый был на заработках за границей, он якобы "выходил по видеосвязи к жене и заставлял поочередно "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую".
Известно, что ребенок сейчас находится на попечении социальных служб. Что касается взрослых, то идет следствие.
Напомним, ранее в Воловецкой общине Закарпатской области разразился скандал из-за условных сроков трем подросткам, которые изнасиловали 14-летнюю девушку и сняли это на видео.
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