Мошенники придумали схему с виртуальными овцами / © Pexels

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Пересыпский районный суд Одессы вынес приговор бухгалтеру районной ветеринарной больницы и её сыну, которые вместе с сообщниками незаконно получили из государственного бюджета 420 тысяч гривен субсидий на несуществующее стадо овец. После возврата средств государству и заключения соглашения со следствием фигуранты получили условные сроки и вышли на свободу прямо из зала суда.

Об этом говорится в приговоре суда от 12 ноября 2026 года.

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Как работала схема с «виртуальными» овцами

В начале февраля 2025 года бухгалтер КНП «Болградская районная государственная ветеринарная больница», её сын (работающий бариста) и другие сообщники решили завладеть бюджетными средствами, предназначенными для поддержки фермеров.

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Для реализации плана сын разыскал своего знакомого, у которого на самом деле не было никакого хозяйства, и, не посвящая его в детали схемы, взял у него личные документы и банковские реквизиты. 11 февраля мужчина передал эти данные матери-бухгалтеру, а та — другому фигуранту дела.

Впоследствии соучастники внесли в Единый государственный реестр животных ложные сведения о том, что подставной владелец якобы содержит 210 голов маточного поголовья овец, и подали заявку через Государственный аграрный реестр. 23 июля 2025 года на банковский счет знакомого безосновательно поступило 420 000 гривен бюджетной дотации, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Соглашение со следствием и решение суда

В августе 2026 года обоих фигурантов задержали и поместили под стражу. После вызова к следователю ГБР мать и сын полностью признали вину, раскаялись, дали обличительные показания в отношении других участников схемы и в сентябре вернули все 420 тысяч гривен в государственный бюджет. Министерство экономики как потерпевшая сторона согласилось на заключение соглашения о признании вины.

Суд постановил:

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утвердить соглашения о признании вины и признать обоих фигурантов виновными по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах);

назначить каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы , но освободить от отбывания наказания с испытательным сроком, установив испытательный срок на 3 года ;

освободить мать и сына из-под стражи в зале суда.

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