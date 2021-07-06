Мать, которая заморила голодом до смерти своего ребенка, может отсидеть всего два года

Мать, которая заморила голодом до смерти своего ребенка, может отсидеть всего два года

Женщина на 11 дней бросила детей и ушла к другу.

Женщина, которая заморила голодом своего ребенка, подпадает под закон Савченко. Она была приговорена к 12 годам тюрьмы, но уже через два года выйдет на свободу. В СИЗО, пока длились судебные тяжбы, она провела пять лет. Их засчитают как за 10.

Об этом 6 июля говорится в сюжете ТСН 19:30.

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В декабре 2016 года 20-летняя Владислава Трохимчик оставила в квартире двух своих детей — годовалого сына и двухлетнюю дочь и исчезла на 11 дней. Все это время она была в гостях у своего приятеля.

Как стало известно позже, в холодильнике были продукты, однако дети не могли выбраться из комнаты, где их заперла мать. Маленький Даня умер, а его сестренка Аня просидела несколько дней в комнате с телом брата. Девочку удалось спасти.

В 2019 году суд первой инстанции приговорил Трохимчук до восьми лет лишения свободы. Но прокуратура подала апелляцию, которой просила изменить приговор на пожизненное. На этот раз суд дал двенадцать лет. Приговор, не удовлетворяет ни обвиняемого, ни прокуроров. Поэтому обе стороны готовятся к апелляции.

Напомним, что через месяц после убийства в Покрове продолжают всплывать подробности гибели 8-летнего Ибрагима Оглы. Местные жители рассказали о странных совпадениях и событиях, предшествовавших фатальному инциденту.

Новости Украины: женщина, заморившая голодом своего ребенка, подпадает под закон Савченко

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