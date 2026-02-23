Мать на успокоительных, а учителя в ступоре: кем была подозреваемая в теракте во Львове

Теракт во Львове: что рассказали мать и знакомые подозреваемой и кем она была на самом деле / © ТСН

Реклама

Во Львове подозреваемой в совершении теракта сегодня, 23 февраля, избрали меру пресечения. В то же время ТСН разыскала знакомых и родных подозреваемой в совершении теракта во Львове. Ее полгода уже не видели в родном городе, а в школе запомнили тихой и спортивной. Подозреваемая в совершении теракта родом из города Костополь Ровенской области. Зовут ее Ирина.

Из собственных источников Анна Махно узнала, где жила задержанная. Разыскала ее соседей, бывшего учителя и маму. Что они рассказали, говорится в сюжете ТСН.

Город Костополь — бывший райцентр. Именно здесь, по нашей информации, проживала 33-летняя женщина, подозреваемая в теракте во Львове — на одной из улиц рядом.

Реклама

Сейчас пойдем искать, кто ее видел или знает. Мы знаем только улицу, а она растягивается на километры. Следовательно начинаем с магазинов, где он мог покупать продукты.

В один из магазинов подозреваемая ходила за покупками. Продавцы говорят, не могли подобрать слова, когда увидели фото.

«Шок, конечно, был. Потому что, когда человек приходит, то не ожидаешь, что он такое может сделать», — отмечают продавцы.

И вот рядом мы встречаем местного, слышавшего, что якобы подозреваемая живет в многоквартирном доме.

Реклама

«Какой-то мужчина писал, что она в пятиэтажке жила, но в которой не написал. Ее мать хорошая, а она не знаю. Ира зовут, да?», — отмечает местный.

По словам костопольчан, Ирина имела другую прическу, длиннее волосы и одевала кепку.

И, наконец, находим нужный подъезд.

Ничего плохого не могу сказать. Как соседка, она была хорошая девушка. Здесь все соседи ошеломлены», — рол рассказывает соседка.

Реклама

Сейчас в этом подъезде живет подозреваемая мама. По словам соседей, Ирина заботилась о матери, она — приемный ребенок в семье.

Мама Ирины сейчас дома. Ее зовут Галина. Но о том, что случилось говорить, говорит, очень тяжело.

«Вы же видите, какая я. Я стою никакая, ничего говорить не буду. Извините, пожалуйста, я просто сижу сейчас на всех этих (успокаивающих — Ред.)», — говорит мать подозреваемой.

Галина просто не в силах говорить, она заплакана, видно, что очень волнуется.

Реклама

Мы же звоним по телефону на предприятие, где Ирина могла работать до того, как уехала из Костополя. Но там отвечают — «без комментариев».

Но в Костополе кое-кто вспоминает прошлое Ирины. Наши источники подсказывают, среди футболисток она не числилась. А вот спортом могла заниматься в школе. Нам удается установить заведение, где она училась. Ее хорошо помнит учитель физкультуры.

«Спортивная девушка была. Мы ее брали на соревнование. Она выигрывала, получала первые места, районные соревнования и городские соревнования, то есть среди школ, брали на легкую атлетику», — рассказывает учитель физкультуры.

Но она, добавляет, была не слишком коммуникабельна.

Реклама

Как подозреваемая могла начать сотрудничество с российскими кураторами, должны установить следователи. Если ее вину доведут, то в родной Костополь она уже может не вернуться, ведь ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это теракт. Впоследствии стало известно, что в результате взрыва во Львове погибла молодая полицейская женщина — 23-летняя Виктория Шпилька.

Подозреваемой в совершении теракта оказалась 33-летняя жительница Ровенской области.