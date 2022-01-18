Мать неделю не пускала 11-летнюю дочь домой: ребенок хотел отучить женщину от пьянства

Девочка сейчас находится на обследовании в больнице.

В Харьковской области 11-летняя девочка была вынуждена искать себе пристанище у знакомых, потому что родная мать просто не открывала ей дверь. Как оказалось, женщина пристрастилась к алкоголю, а ребенок хотел ее перевоспитать, а женщину это явно обидело.

Как сообщается 18 января в сюжете ТСН.19:30, сожитель матери девочки заверил, что дома условия для ребенка были нормальными. Соседи же говорят, что в семье всегда были непростые отношения.

Но известно об этом стало только недавно. Шестиклассница расплакалась прямо посреди урока и рассказала, что мать ее не пускает домой. Учителя обратились в соцслужбу и в полицию. Там выяснили, что это не детский вымысел. Девочку действительно неделю не пускали домой – даже переодеться.

"Ребенок ходил в школу в осенних вещах, ребенок голодный. И у нее сейчас нет места жительства. Родителей фактически тоже нет. Ее родной отец от нее отказался, а маме она оказывается не нужна", — отмечает начальник сектора Харьковского районного управления №2 Александр Макареев.

Все это время ребенок жил у постороннего мужчины — своего предыдущего отчима, с которым его мать развелась несколько лет назад. Родственников у девочки — кроме матери — нет, так что бывший отчим оказался единственным, кому ребенок доверял.

"По маме составлен протокол за то, что не исполняет свои обязанности. Вчера с мамой снова разговаривал... Квартира очень грязная, условий никаких нет, электричество отключено, а мама ходит снова в состоянии алкогольного опьянения", — отметил Макареев .

В соцслужбе уверяют — ни разу жалоб на эту семью не поступало. Так что узнали о проблемах только сейчас. И сразу решили забрать ребенка.

Девочка сейчас находится на обследовании в больнице. Пока будут решать вопросы лишения родительских прав — ребенок будет находиться в реабилитационном центре. Между тем полиция будет выяснять, как случилось, что мать с девочкой жили по одному адресу одиннадцать лет, а о проблемах стало известно только сейчас.

В Харьковской области мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь

Напомним:

В Харькове 22-летняя студентка из Палестины в Сочельник самостоятельно родила девочку, а после — завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

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