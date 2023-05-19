Мать оставила ребенка у подруги, а та отвлеклась: в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку

В Броварах в Киевской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку.

О насильнике известно, что это 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

В полиции Киевщины сайту ТСН.ua сообщили подробности этого ужасного происшествия.

"Происшествие случилось вчера в Броварах. Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги – ей нужно было к врачу. В дом, где находился ребенок, пришел знакомый их родственников. Он и изнасиловал ребенка, когда женщина отвлеклась. Она пришла в комнату услышав, что ребенок плачет. Это испугало насильника и он сбежал из квартиры. Злоумышленник задержан", — рассказали нам в полиции Киевской области.

Там добавляют, что 48-летний мужчина не является педагогом одного из местных лицеев, как пишут в социальных сетях, хотя ранее имел отношение к сфере образования. Но это было тогда, когда он жил в Бердянске.

"В то же время обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", — подчеркнул Небытов.

Напомним, в Киевской области осудили отца за убийство 3-летнего сына: проломил череп и бросил на улице умирать.

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