Мать плачет и ждет сына: журналист УНИАН находится в плену РФ больше года

Гражданский журналист, которого оккупанты считают врагом. Это история журналиста Дмитрия Хилюка из агентства "УНИАН", который уже больше года находится в российском плену. Его официальный статус – не военнопленный, а гражданский заложник. Таких должны отдавать вне обмена. Однако враг этого не делает. Весь прошлый год государство в надежде освободить Дмитрия просило журналистов не делать о нем материалы. Теперь – наоборот.

О деталях истории говорится в сюжете ТСН.

Василий стоит посреди полупустой комнаты сына, которую буряты разбили и разворовали чуть больше года назад.

"Нет матраса, здесь жили те русские, вынесли тот матрас, выбросили", — показывает мужчина.

В село Козаровичи, Киевской области, оккупанты вошли 26 февраля. Едва ли не по всему селу расставили технику и пошли по домам. Один из снарядов во время боя в начале марта попал и в дом Василия — отца украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Тогда дома находилась вся семья – Дмитрий и его больная мама с папой.

Россияне начали охотиться на мужчин в селе.

"Мы с Димой пошли посмотреть, что здесь делается, это же темнело, хотели убрать немного, и вот только доходим к дому, и вылетают оттуда пять человек с автоматами кричат, матом", — вспомнил мужчина.

В тот вечер они схватили и сына, и отца.

Шеф-редактор агентства "УНИАН" Михаил Ганницкий рассказывает: Дмитрий, уже с оккупации, писал ему только частные SMS о разбитом доме и пустых магазинах в селе. Никаких данных о российских войсках не передавал. Знали ли в тот момент оккупанты, что Дмитрий журналист — доподлинно неизвестно. Однако где-то в России его держат до сих пор, и не хотят отпускать.

"Ни разу Российская Федерация не выполнила обещание в отношении Дмитрия и еще нескольких людей. Их согласовывали в списке. На вечер согласовали, на утро не привозят на обмен", — сказал Михаил Ганницкий.

Официальный статус Дмитрия Хилюка и таких, как он – гражданские заложники. Сколько таких враг содержит в тюрьмах — в координационном штабе по вопросам пленных не говорят. Рассказывают только, что за год в общей сложности удалось освободить почти две с половиной тысячи человек. И гражданских из них – чуть больше сотни. Согласно международному праву, менять их на военных нельзя, а отпускать враг гражданских не хочет.

"С гражданскими – это гораздо сложнее, это уровень сложности поднимается, потому что, вы же понимаете, мы как демократическая страна, мы не можем наловить россиян гражданских и выдвигать определенные условия, поэтому здесь действительно сложная ситуация", — объяснил Петр Яценко, представитель координационного штаба по пленникам.

Василий рассматривает место, где их с сыном содержали первые дни плена. Это предприятие в Козаровичах, прямо на их улице.

Впоследствии Василия отпустили, Дмитрия и других — увезли в неизвестном направлении. Глава Дымерской громады, к которой принадлежат и Козаровичи, говорит, что только из его громады в плену остаются 42 человека.

"У меня нет ответа, логика здесь вообще отсутствует по поводу того, кого задерживали, я вам скажу больше, на оккупированной территории АТОвцы были, и они не задержаны", — сказал Владимир Подкурганный, глава Дымерской ОТГ.

В прошлом году из одной из российских колоний от Дмитрия Хилюка поступило очень короткое письмо. Только три предложения почти детским почерком. И эта записка подтверждает – он жив.

"Дорогие мои мама и папа. Я жив, здоров. У меня все хорошо. Дима", — говорилось в записке.

Дом Дмитрия уже отстроили. Друзья, коллеги, громада с помощью добробатов восстановили стену, починили крышу и забор. Старыми родителями корреспондента сейчас занимается Татьяна — коллега Дмитрия. Привозит им его заработную плату и вкусности. Не дает падать духом и тоже ждет его возвращения.

"Будем Диме помогать реабилитироваться, налаживать жизнь, устроим праздник, и я лично хочу, чтобы Дима с родителями куда-то уехал и отдохнул", — сказал Татьяна Поляковская, коллега Дмитрия Хилюка.

А мать старается не плакать. Перебирает фотографии сына и мечтает о встрече.

Напомним историю украинского бойца, которого отыскали родственники благодаря фото в соцсетях, выложенном неравнодушным знакомым Иваном. Военный исчез у Бахмута в конце февраля. Из-за утраты памяти в результате тяжелого ранения он не искал своих родных.

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