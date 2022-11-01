Мать погибшего летчика на деньги от компенсации обустраивает реабилитационный центр на Прикарпатье для бойцов

Оправиться от потери до сих пор не может, но работа над оздоровительным центром стала для нее спасением.

На Прикарпатье мать Героя Украины, летчика-истребителя Степана Тарабалки, принялась обустраивать оздоровительный центр для прошедших ад фронта и их родных. На это дело отдала деньги, полученные в качестве компенсации после гибели сына. Женщина сплотила возле себя неравнодушных людей, говорится в ТСН.

Бывшее поместье польских господ, которое стояло пустым, сейчас обустраивают под оздоровительный центр для украинских военных. За главную здесь Наталья Тарабалка, покинувшая заработки за границей на следующий день после полномасштабного вторжения, чтобы помогать нашим защитникам. "Хочется этим ребятам уделить внимание, как своему родному ребенку, и мне, может, надо где-то будет, как и ребятам. Возможно, в каждом младшем ровеснике буду видеть сына, нужно такое общение и такие встречи — семейные, уютные, потому что слишком тяжело" — говорит мама Героя Украины.

Ее сын – Степан Тарабалка – Героем Украины – стал посмертно. Летчик-истребитель погиб 13 марта в бою с рашистами в районе Житомира. Бригада, где служил Степан, и была тем же "Призраком Киева", которая на днях и ночами давала отпор врагу в небе.

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Оправиться от потери мать до сих пор не может, но работа над оздоровительным центром стала для нее спасением. Часть средств, которые она получила в качестве компенсации после гибели сына, она вложила в реконструкцию старого здания. Дальше – сплотились ее друзья, знакомые и жители села. Вместе убирают, ремонтируют, окрашивают. "У меня сын на войне, воюет в Николаевской области с начала войны. И как придет, Бог поможет, война кончится, и ему нужно будет пойти сюда. И я буду радоваться, что мой сын здесь, и так будут другие", — говорит одна из женщин.

В настоящее время волонтеры обустраивают только первый этаж, где будет работать массажист, и в одном из залов поставят тренажеры для физической реабилитации раненых. "Сейчас ребята, которые приезжают с передовой, очень большие проблемы есть со спиной. Почему? Ношение бронежилетов постоянно. Травм на фронте, вы понимаете, очень много. Любая травма оперируется. Операция делается час. Реабилитация проходит месяцы и даже годы. Вот мы как раз будем создавать здесь и физкабинет", – объясняет травматолог-реабилитолог Виталий Надурак.

Врачи готовы работать бесплатно, часть оборудования тоже удалось закупить. Однако главное — здесь будут оказывать психологическую помощь прошедшим ад войны или потерявшим на ней родных. Это будут не сеансы в кабинетах, а посиделки за чаем с психологами.

Наталья верит: в ее деле будет жить ее сын. Торопится поскорее оборудовать центр и ищет благотворителей, кто поможет завершить ремонт. Первые два десятка пациентов оздоровительный центр готовы принять уже в конце ноября.

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