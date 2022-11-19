Мать погибшего воина поразила односельчан невероятным поступком: видео

Мария Пешко из Ровенской области, когда получила средства после гибели сына, построила для детей современную многофункциональную спортивную площадку в селе Орвяница.

Мать погибшего военного Ивана Клюйко поразила своих односельчан невероятным поступком.

Мария Пешко из Ровенской области, когда получила средства после гибели в бою 35-летнего сына, построила для детей современную многофункциональную спортивную площадку в селе Орвяница.

Об этом говорится в спецвыпуске ТСН за 19 ноября.

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Спортплощадку построили возле школы, где учился погибший герой.

Мать рассказала, что ее единственный сын стоял в защите Украины на востоке. Он погиб на Пасху, под минометным обстрелом россиян, когда эвакуировал раненых.

"Их поставили на нулевые позиции. Это ребята-контрактники, это ребята опытные. И там начались очень сильные бои. Иван когда-то был срочником, а потом воевал в АТО. В прошлом году снова подписал контракт, и уже должен был возвращаться домой, как началась полномасштабная война", – рассказала Мария.

Она вспоминает последний разговор с сыном: "Мама, возможно, я не буду звонить, не переживай, все хорошо. А уж ребятам друзьям позвонил сказал, что, наверное, я отсюда не выйду".

Так и вышло. Мать бережет шлем, в котором Иван находился во время смертельного обстрела.

У Ивана тоже осталась жена Ольга. В браке им суждено было быть всего два года.

"Боль... Очень бы хотелось поговорить, очень много несказанного... За эти два года у меня очень много приятных воспоминаний, он был очень веселый", — говорит вдова.

И когда после гибели родного человека свекровь и невестка получили компенсацию, думали недолго. Вместе решили сделать что-то полезное в селе – в память об Иване.

Материалы для спортплощадки свозили чуть ли не со всей Украины. Некоторіе, узнав, что возводит ее мать погибшего, помогал бесплатно. К работе просились даже школьники.

Рядом с новой площадкой – памятная стела Ивану Клюйко. Ее установили учителя.

"Украинцы – это, наверное, нация несокрушимых, нация, которая готова к жертвенности", – говорит Алла Буткевич, директор лицея, возле которого возведена спортплощадка

А первая учительница Ивана Людмила Яцун говорит, что все село благодарно матери погибшего Героя Марии Павловне за то, что она в такой сложной ситуации, после такой потери не забывает и о других детках.

Когда Мария смотрит вдаль, где сейчас развевается украинский флаг и похоронен ее сын, она верит: он все видит.

Мама погибшего Героя шокировала невероятным поступком

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