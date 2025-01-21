Мать придумала, как вывезти своего взрослого сына за границу: все закончилось неожиданно

Женщина рассказала, что дала пограничнику взятку, чтобы ее сын мог уехать за границу. Чем это кончилось?

Во Львовской области на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая на пункте пропуска предлагала пограничникам 300 долларов взятки, чтобы они позволили ее взрослому сыну уехать за границу.

Об этом говорится в приговоре Старосамборского районного суда Львовской области.

По данным суда, уроженка города Днепра и ее взрослый сын 26 августа 2024 пытались выехать за границу на пункте пропуска "Смольница-Кросценко". Поскольку в Украине введено военное положение, пограничники не пропустили мужчину. Тогда его мать предложила 300 долларов взятки. На пункт пропуска была вызвана полиция.

На суде женщина вину признала. Она пояснила, что "в конце августа 2024 она намеревалась вместе со своим сыном пересечь государственную границу Украины в Республику Польша через пункт пропуска „Смильница-Кросценко“, однако работник пограничной службы отказали ее сыну в пересечении границы поскольку во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет пересечение границы запрещено. Тогда она с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины ее сыном предоставила инспектору пограничной службы неправомерную выгоду в размере 300 долларов США, однако последний вызвал сотрудников полиции".

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.369 УК Украины. Ее оштрафовали на 17000 грн. Суд также конфисковал в пользу государства 300 долларов США, которые женщина пыталась дать пограничнику.

Приговор суда

Напомним, в Виннице мужчина уклонился от мобилизации, потому что он "не хочет воевать".

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