Мать пыталась убить 13-летнюю подругу своего сына: причина шокирует

Мать пригласила девочку поиграть со своими детьми, но набросилась на школьницу. Своей вины нападавшая не признала. Что решил суд?

В Сумской области к 11 годам лишения свободы приговорили мать двоих детей, которая пыталась убить 14-летнюю подругу своего старшего сына.

Об этом говорится в приговоре Сумского районного суда Сумской области.

Соседка внезапно набросилась на 13-летнюю девочку

По данным суда, 10 марта 2024 года 13-летняя девочка пришла в гости к подозреваемой, чтобы поиграть с ее малолетними детьми. Тогда взрослая заманила девочку в кухню и начала ее резать. Удары были настолько сильными, что нож деформировался. Затем она взяла дрова и начала бросать ими в сторону раненого ребенка.

Девочке удалось убежать и прийти домой: медики спасли ребенка. У пострадавшей диагностировали раны средней и легкой тяжести.

Подозреваемая вину не признала

На суде подозреваемая вину не признала. Она заявила, что запрещала соседской девочке играть с ее малолетними детьми, однако та все равно приходила. Она обвинила девочку в том, что ребенок ее оскорблял и угрожал ей и детям. Женщина утверждала, что не резала девочку и не знает, откуда у нее взялись такие травмы.

Ребенок рассказал о нападении

Потерпевшая рассказала, что в тот день пришла поиграть с соседскими мальчиками. С одним из них она дружила. Ранее мать мальчики говорила ей, чтобы она не приходила к ним. В этот день она пригласила ее, хитростью заманила на кухню и начала резать. Впоследствии женщина бросала ей по голове дровами. После этого потерпевшая убежала от нападающей и обо всем рассказала матери.

Девочка считает, что взрослая приревновала ее к своим детям, а потому решила избить.

Мать потерпевшей рассказала, что ее дочери 13 лет и она учится в 7 классе. В тот день подозреваемая, которая является их соседкой, сама пригласила дочь в гости. Впоследствии она увидела своего ребенка в крови и вызвала медиков и полицию.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной по ч.3 ст. 15, п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы. Также она должна выплатить потерпевшему почти 4000 грн. материального ущерба и 150 000 грн. морального.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, на Полтавщине у подростка в руках взорвалось неизвестное вещество.

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