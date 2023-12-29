Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мать троих детей 10 лет воюет Украину: военная назвала жуткую причину, почему пошла на фронт

Дата публикации
Просмотры
1282
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мать троих детей 10 лет воюет Украину: военная назвала жуткую причину, почему пошла на фронт

Боевая медикиня Анна Потапенко

ТСН пообщалась с медиком.

Боевой медик Анна Потапенко на позывной "Лисичка" свой боевой путь прокладывает уже 10 лет: с тех пор, как на ее родную Луганщину пришли оккупанты. Вместе со своими собратьями, которых называет семьей, побывала чуть ли не на всех горячих направлениях.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Медикиня проходит реабилитацию

В гражданской жизни Анна Потапенко - танцовщица и мать 3 дочерей. На войне она защитница и боевой медик. Сейчас "Лисичка" проходит реабилитацию в одной из больниц Киева. 

Проблемы с ногой начались еще в прошлом году, когда на Бахмутском направлении неподалеку взорвалась мина. На вопрос, сколько было ранений - говорит, что контузий и осколочных ранений было очень много.

Боевая медикиня Анна Потапенко / ©
Боевая медикиня Анна Потапенко

Почему женщина пошла на фронт

Ане Потапенко 31 год, она родилась на Луганщине. Любит спорт, танцы, имеет трех дочерей. До 2014 года о военном деле даже не задумывалась.

Но одно событие изменило все. Девушка стала свидетелем, как на одном из блокпостов диверсанты расстреляли восемь украинских военных. Тогда ей и еще одному солдату спастись удалось просто чудом.

"Его звали Богдан, ему тогда было 23 года. И я тогда еще далека от тактической медицины, начала просто зажимать раны, вызывать скорую, приехала, это очень быстро произошло. Слава богу, человек жив, но он стал инвалидом, пуля застряла в позвоночнике и он не ходит. После этого я начала задумываться над тем, чтобы пойти в армию", - вспоминает Анна.

Боевая медикиня Анна Потапенко / ©
Боевая медикиня Анна Потапенко

В военкомате Ане сначала отказали. Но она была настойчивой: "Год я пробыла в "Айдаре", дальше я попала в 93 бригаду "Холодный Яр", восемь с хвостиком лет я там пробыла, а сейчас я в одной из бригад ДШВ".

Анна вспоминает, что она служила и во взводе разведки, и в пулеметном, умеет даже ремонтировать БМП. Сейчас еще и сертифицированная медикиня.

"Говоришь, что все отлично, но понимаешь — человек умирает" — медик

Что чувствует, когда спасает жизни своих собратьев - на этот вопрос отвечает со слезами: "Это очень тяжело. Окей, когда ты сможешь спасти - это классно, это супер. Но есть же моменты, когда тебе приходится говорить - все прекрасно, все круто, а ты понимаешь, что человек умирает. Или когда приходится собирать тела собрать побратимов - это конструктор собери тело, это тяжело, это страшно, но я сама выбрала эту профессию, ее кто-то должен делать". 

И таких историй у Ани немало. За годы войны она побывала едва ли не на всех направлениях. На войне, говорит, очень изменилась. Шутит, это хорошо видно на фото. Несмотря на все она улыбается, шутит. В перерыве между боями занимается спортом. А еще любит музыку - недавно научилась играть на барабанах. И уже мечтает о сольном выступлении.

Побратимов Аня называет своей семьей и за последние несколько лет это будут первые новогодние праздники, которые она проведет не с ними, а в больнице.

Ее же родные сейчас живут на Полтавщине. Куда переехали с временно оккупированной территории.

На ее глазах расстреляли 8 бойцов! Это событие изменило ее жизнь! История боевого медика "Лисички"

На ее глазах расстреляли 8 бойцов! Это событие изменило ее жизнь! История боевого медика "Лисички"

Семья Анны

Из-за службы она редко видит и родных. Говорит, очень скучает. Как решилась оставить на воспитание мамы и родной сестры трех маленьких детей - на этот вопрос отвечает откровенно.

"Когда люди узнавали было много хейта. Я хочу, чтобы они получили нормальное образование. Я хочу, чтобы они жили спокойной жизнью. Я могу сделать так, чтобы они не видели того, что видела я, поэтому я до сих пор там. Кроме того, что ради детей пошла в настоящее время, я бы могла не идти воевать. Я - мать-одиночка троих несовершеннолетних детей, то есть это не было бы проблемой мне уволиться, лучше пусть я буду там со своим опытом, чем сейчас туда пришлют парня девушку без опыта", - говорит она. 

ТСН сделала защитнице Украины подарок - вышиванку и организовала фотосессию.

Боевая медикиня Анна Потапенко / ©
Боевая медикиня Анна Потапенко

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 21:00 за 29 декабря 2023 года | Новости Украины

Напомним, снайпер-рекордсмен СБУ рассказал о выстреле из уникального украинского оружия.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1282
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация