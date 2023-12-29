Мать троих детей 10 лет воюет Украину: военная назвала жуткую причину, почему пошла на фронт

Боевой медик Анна Потапенко на позывной "Лисичка" свой боевой путь прокладывает уже 10 лет: с тех пор, как на ее родную Луганщину пришли оккупанты. Вместе со своими собратьями, которых называет семьей, побывала чуть ли не на всех горячих направлениях.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Медикиня проходит реабилитацию

В гражданской жизни Анна Потапенко - танцовщица и мать 3 дочерей. На войне она защитница и боевой медик. Сейчас "Лисичка" проходит реабилитацию в одной из больниц Киева.

Проблемы с ногой начались еще в прошлом году, когда на Бахмутском направлении неподалеку взорвалась мина. На вопрос, сколько было ранений - говорит, что контузий и осколочных ранений было очень много.

Боевая медикиня Анна Потапенко

Почему женщина пошла на фронт

Ане Потапенко 31 год, она родилась на Луганщине. Любит спорт, танцы, имеет трех дочерей. До 2014 года о военном деле даже не задумывалась.

Но одно событие изменило все. Девушка стала свидетелем, как на одном из блокпостов диверсанты расстреляли восемь украинских военных. Тогда ей и еще одному солдату спастись удалось просто чудом.

"Его звали Богдан, ему тогда было 23 года. И я тогда еще далека от тактической медицины, начала просто зажимать раны, вызывать скорую, приехала, это очень быстро произошло. Слава богу, человек жив, но он стал инвалидом, пуля застряла в позвоночнике и он не ходит. После этого я начала задумываться над тем, чтобы пойти в армию", - вспоминает Анна.

Боевая медикиня Анна Потапенко

В военкомате Ане сначала отказали. Но она была настойчивой: "Год я пробыла в "Айдаре", дальше я попала в 93 бригаду "Холодный Яр", восемь с хвостиком лет я там пробыла, а сейчас я в одной из бригад ДШВ".

Анна вспоминает, что она служила и во взводе разведки, и в пулеметном, умеет даже ремонтировать БМП. Сейчас еще и сертифицированная медикиня.

"Говоришь, что все отлично, но понимаешь — человек умирает" — медик

Что чувствует, когда спасает жизни своих собратьев - на этот вопрос отвечает со слезами: "Это очень тяжело. Окей, когда ты сможешь спасти - это классно, это супер. Но есть же моменты, когда тебе приходится говорить - все прекрасно, все круто, а ты понимаешь, что человек умирает. Или когда приходится собирать тела собрать побратимов - это конструктор собери тело, это тяжело, это страшно, но я сама выбрала эту профессию, ее кто-то должен делать".

И таких историй у Ани немало. За годы войны она побывала едва ли не на всех направлениях. На войне, говорит, очень изменилась. Шутит, это хорошо видно на фото. Несмотря на все она улыбается, шутит. В перерыве между боями занимается спортом. А еще любит музыку - недавно научилась играть на барабанах. И уже мечтает о сольном выступлении.

Побратимов Аня называет своей семьей и за последние несколько лет это будут первые новогодние праздники, которые она проведет не с ними, а в больнице.

Ее же родные сейчас живут на Полтавщине. Куда переехали с временно оккупированной территории.

На ее глазах расстреляли 8 бойцов! Это событие изменило ее жизнь! История боевого медика "Лисички"

Семья Анны

Из-за службы она редко видит и родных. Говорит, очень скучает. Как решилась оставить на воспитание мамы и родной сестры трех маленьких детей - на этот вопрос отвечает откровенно.

"Когда люди узнавали было много хейта. Я хочу, чтобы они получили нормальное образование. Я хочу, чтобы они жили спокойной жизнью. Я могу сделать так, чтобы они не видели того, что видела я, поэтому я до сих пор там. Кроме того, что ради детей пошла в настоящее время, я бы могла не идти воевать. Я - мать-одиночка троих несовершеннолетних детей, то есть это не было бы проблемой мне уволиться, лучше пусть я буду там со своим опытом, чем сейчас туда пришлют парня девушку без опыта", - говорит она.

ТСН сделала защитнице Украины подарок - вышиванку и организовала фотосессию.

Боевая медикиня Анна Потапенко

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Напомним, снайпер-рекордсмен СБУ рассказал о выстреле из уникального украинского оружия.

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