Мать троих детей с Кировоградщины заставили вернуть государству 550 000 гривен материальной помощи

Многодетную мать заставили возвращать государству материальную помощь

Реклама

В Кировоградской области мать троих детей вернула государству более полумиллиона гривен социальных выплат, которые она получила незаконно.

Об этом говорится в приговоре Александрийского горрайонного суда Кировоградской области

Женщина сама решила установить отцовство покойного мужа

Согласно материалам дела, женщина еще в декабре 2009 года обратилась в Управление соцзащиты за помощью. В декларациях она систематически указывала, что воспитывает детей сама и не проживает с их отцом. На самом же деле женщина еще с 2006 года вела совместное хозяйство с гражданским мужем.

Реклама

Этот обман продолжался до конца 2023 года. В мае 2025 года женщина сама обратилась в суд, чтобы установить факт отцовства умершего в то время гражданского мужа и признать факт их совместного проживания одной семьей без брака. Это решение суда, которое было нужно женщине для других целей, и стало главным доказательством ее мошенничества перед соцзащитой.

Женщина получила более полумиллиона гривен соцпомощи

За 14 лет незаконных выплат женщина получила:

227 525 грн — как помощь малообеспеченным семьям;

323 217 грн — как помощь на детей одиноким матерям.

Общая сумма имущественного ущерба, причиненного государству, составила 550 742 гривны 95 копеек.

Приговор суда

На суде женщина полностью признала свою вину. Она подтвердила, что предоставляла недостоверную информацию в декларациях, чтобы получать деньги. Суд учел, что подсудимая ранее не была судимой, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей и искренне раскаялась, добровольно возмещая убытки.

Реклама

Решение суда:

Признать виновной в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины ).

Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от реального срока с испытательным сроком 1 год.

