Мать убили, а ребенка душили и пытали: на Херсонщине россияне совершили страшное зверство

В Херсонской области во время оккупации россияне совершили страшное убийство. 3-летнему мальчику затянули на шее удавку и оставили умирать, а его маму убили.

Подробности смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Тело 3-летнего мальчика в доме, где он жил с мамой, с петлей на шее, потерявшего сознание обнаружила его родственница. Женщина подозревает, что оккупанты в этот дом зашли не случайно, папа мальчика — воюет на фронте еще с 2014 года. Ребенка чудом удалось спасти.

"20 июня 2022 года, оккупированный Херсон. Я получила сообщение, что в доме моей невестки ломают двери. Утром я поехала туда и нашла ее убитой, замученной. Рядом был ребенок, также замученный, с петлей на шее. Я сняла удавку, пыталась его откачать. У меня получилось. И я вывезла его в Одессу", — рассказывает женщина.

Выезжать из Херсона женщина боялась, на блокпосте россияне могли сразу узнать, что это за семья. Ее все равно обнаружили и убили в собственном доме, не пожалели и ребенка. Обоих ужасно пытали. Впрочем, ни одного свидетеля – соседи, скорее всего, слышали крики, но выйти боялись.

"Никто не слышал, хотя это было лето. Я думаю, кричал ребенок, кричала она. Окна были открыты, даже разбиты. Я думаю, соседи слышали, но свидетелей нет. Когда все началось, она написала мужу, моему брату, а он написал мне. Но связи не было, потому что орки ее выключили в Херсоне, и я могла получить сообщение только после комендантского часа, выйдя в магазин, который раздавал WI-FI. Это было 7 утра, я получила сообщение и сразу поехала к ним. Через час я уже была там и нашла их в таком состоянии. Я позвонила ему и кричала ему в трубку о случившемся… У него шок был, конечно, он кричал там, на том конце", — продолжила она.

Мать пытали у ребенка на глазах

Ребенок видел, как убивали его маму, слышал крики и подвергся также неоднократным пыткам. Оккупанты не считались даже с возрастом ребенка. Родственнице пришлось увидеть весь этот ужас дважды: ее уговорили вернуться в дом, чтобы зафиксировать зверства россиян над ее родными.

"Она была очень избита, изнасилована и с петлей на шее. Ребенок видел, потому что ребенка тоже пытали. Он очень сильно был избит, окурки тушили ему в лицо и тоже была петля на шее. Ему сейчас четыре с половиной, а тогда ему было три. Когда это произошло, и я сообщила по телефону, мне сказали, что надо зайти снова в комнату, вдохнуть глубоко, успокоиться и сделать снимки и видео для следствия, чтобы можно было открыть дело, даже слишком, это было для меня слишком, но мне пришлось зайти… Я их отправила со своего телефона. Потом я их удалила, стерла все в телефоне, абсолютно всю информацию. Еще был ее телефон. Там тоже я все стерла всю информацию и спрятала все документы, их не нашли", — сказала женщина.

Тамошняя "власть" и руководитель гарнизона сделали вид, что принялись расследовать дело и искать палачей.

Дорога из оккупации

Женщина понимала, что оставаться в городе им нельзя. Но боялась, что на ребенка могут "охотиться", чтобы добить. Уезжать тоже опасно, но все же она решилась, как только ребенок немного отошел от пыток. Признается, дорога усложнилась и тем, что у нее диабет тяжелой формы, доступа к инсулину в оккупации не было, но нужно было спасать ребенка. У нее получилось.

"Мы ждали, пока заживут на лице ребенка и на шее визуальные следы, чтобы нас не идентифицировали. А то, что не успело зажить, через две с половиной недели мы маскировали. Я не должна была говорить, я не должна была плакать — я не могла выплакать свое горе. Для меня это была личная потеря. Эта девочка была мне дорога. Она была мне как дочь. И для меня — это личное горе. Я не могла горевать, на руках был ребенок. Я должна была держаться, потому что я знала, что мне за руль и поездка будет очень тяжелая. И так и случилось, она была слишком тяжелая. Это было ужасно, мы в пути находились трое суток. От Херсона до Одессы мы проехали 850 км, в обход через блокпосты. Их было около 30. И я слышала в свой адрес от одной женщины, она мне кричала, что "тебя расстреляют на первом же блокпосте". И я их считала, когда мы ехали. Первый — проехали, на мосту Антоновском, второй, третий, семнадцатый... Мы простояли в очереди, которая была 18 километров. Даже люди умирали, там было очень жарко. Больные люди, эпилептик умер, женщина лежащая после инсульта умерла, не выдержала. Это было такое напряжение... оно было в воздухе. Люди просто уезжали, а мы ехали с секретом. Я вывозила ребенка, которого едва не убили. И я увозила ее как своего ребенка. То есть, у нас были поддельные документы. И на одном из блокпостов, уже после Васильковки, перед серой зоной нас остановили. И один другому говорит: "Этих в расход". А другой ответил: "Да нет, мне сегодня достаточно". А тот сказал ему: "А мне нормально". А другой говорит: "Да нет, пусть на следующем уже блокпосте, пусть там порадуются". Я видела тела, я не видела, что с ними произошло, но я видела тела. Я видела их не четко, они были на расстоянии от меня, но я понимала, что это люди, четверо. Я была за рулем все трое суток, у меня парализовало правую ногу я давила на педаль левой. Я была в тяжелом состоянии. У меня был очень высокий сахар, почти 30, давление за 200. Я была в критическом состоянии, но я должна была вести машину. Я обещала, что я довезу пассажиров живыми, и я это сделала", — поделилась она подробностями.

Что сейчас с мальчиком

Из-за пережитых ужасов ребенком занимались врачи, в том числе психологи. Женщина говорит, первые месяцы после трагедии были невыносимыми, но сейчас мальчику лучше, им продолжают заниматься специалисты и готовят к первому классу.

Россияне замучили тысячи украинцев

По состоянию ноябрь 2023 года в СБУ расследовали более полусотни тысяч фактов нарушения обычаев войны, среди которых и издевательства над гражданскими. По свидетельствам потерпевших и свидетелей, допросы и пытки осуществляли сотрудники российской ФСБ, а также военные, росгвардейцы, боевики так называемой "Донецкой народной республики" и личный состав "Группы Вагнера".

Пытки над людьми в оккупированной части Херсонщины особенно усилились накануне так называемых выборов Путина.

Читайте также: