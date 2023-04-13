Мать убили, а ребенка насиловали каждый день: история мужчины, который спас девочку от издевательств окупантов

Гражданину Казахстану Константину Кястутисовичу удалось спасти из Ворзеля несовершеннолетнюю девочку, которую насиловали российские солдаты.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua он поведал подробности этой истории.

"Это была улица, на которой мне нельзя было заходить в дома, а только забрасывать свертки с едой в дома, где были белые тряпки. Это было правило орков — если в доме жили люди, обязательно должны были вывешивать белые тряпки на ворота. Я оставлял свою машину, шел по улице и опрокидывал свертки через забор, как-то я вернулся к автомобилю, почувствовал, что кто-то в машине, обернулся назад и увидел маленькую девушку, которая лежала под сиденьями, она просто попросила спасти ее. Я попросил их сказать, что это их внучка и у нее нет документов, потому что она приехала на каникулы и так осталась, это сработало, потому что орки проверяли тщательно, у них не было договоренности — они не общались с теми, кто был дальше, я ездил каждый день и понимал, когда у тебя на первом посту все выворачивают, потом на втором, или третьему я понимал, что они не знают, кто стоит перед ними. Благодаря этому нам все удалось. Если бы они знали, кто она и что с ней произошло, думаю, что ни ее, ни меня они бы не выпустили", — рассказал мужчина.

Девочка сказала, что на ее глазах убили мать – ее подстрелили в ногу и она много дней истекала кровью и умерла в подвале. А самую девочку насиловали каждый день.

"Пьяные орки делали это по очереди. Я знаю, что сейчас она прошла много реабилитаций и находится в Европе. Она никогда не сможет иметь детей, потому что ей там повредили все, что можно. Девочка является основным свидетелем в обвинении российского руководства в преступлениях. Я хочу увидеть своими глазами, когда всех этих нелюдей, включая Путина, будут судить в Международном суде и что эта девочка сможет оправиться от того, что с ней сделали, потому что ощущение справедливости очень важно для нее, чтобы она знала, что за все то, что происходило с ней здесь, понесут наказания виновные. Это важно для нас, наших детей, будущих поколений украинцев, чтобы все изверги ответили. За это наши ребята каждый день умирают, чтобы воцарилась справедливость", — добавил он.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 8006 мирных украинцев, в том числе 487 детей. Ранены 13287 жителей, из них 954 — дети.

Напомним, украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, поддерживающих создание специального трибунала для России, возросло до 32.

Читайте также: