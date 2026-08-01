Мать укрыла своего 3-летнего сына во время атаки FPV-дронов: россияне нанесли удар по людям в одном из городов Украины

Анастасия / © ТСН

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В Днепре медики круглосуточно спасают женщину и её маленького ребёнка из Марганца. Их с тяжёлыми осколочными ранениями сразу доставили в операционные. В настоящее время жизнь матери и мальчика уже вне опасности.

Однако сейчас врачи борются за то, чтобы спасти изуродованную ногу Анастасии, которая в одиночку воспитывает двух сыновей.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Россияне напали на мать с ребенком

Она до сих пор с трудом дышит в реанимационной палате, но абсолютно все её мысли — только о младшем сыне, трёхлетнем Марке. Его раненые ножки уже успешно прооперировали детские хирурги.

Когда Анастасия вместе с мамой и младшим сыном возвращались домой с прогулки в Марганце, оккупанты начали жестоко обстреливать мирных жителей с помощью FPV-дронов.

Анастасия, раненая мать: «Услышали: летит дрон. И спрятались под магазином. Дрон попал в соседний магазин…».

Во время этой коварной атаки Анастасия пыталась всем телом прикрыть ребенка, вспоминает женщина. Она из последних сил держалась, чтобы не потерять сознание и поддержать испуганного сына.

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Анастасия, раненая мать: «Он очень испугался. Лежал рядом со мной. Потом всю дорогу сюда: „Мама, мама, мама…“. Всё время повторял и крепко держал меня за руку. Он и так боится этих постоянных обстрелов, плачет. Когда раздаются взрывы, надевает зимнюю шапку, чтобы только этого не слышать…».

Борьба врачей за ногу и состояние матери

Мальчик уже понемногу начинает бегать. Сейчас он находится в другой больнице вместе с бабушкой. А вот состояние самой Анастасии по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность у врачей.

Еще один тяжелый осколок застрял возле лопатки — медики планируют удалить его в ближайшее время. Но больше всего врачей беспокоит вопрос, удастся ли сохранить ногу женщине. Мощный взрыв уничтожил значительную часть мышц. Медики ежедневно обрабатывают тяжелую рану и готовят Анастасию к многочисленным предстоящим операциям.

Хирург: «Мы работаем с надеждой сохранить ногу. Появились движения — немного появились движения пальцами. Мы очень хотим, чтобы мама вышла из нашей больницы на своих ногах».

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Вера в будущее и возвращение домой

Анастасия мечтает как можно скорее встать на ноги, чтобы быть рядом с детьми. В Марганце её ждёт старший, 15-летний сын вместе с тётей. Младшего сына с бабушкой вскоре выпишут из больницы.

Они планируют все вместе снова вернуться в родной Марганчак, несмотря на постоянные вражеские атаки. Там семья обосновалась четыре года назад, когда им вместе с детьми удалось вырваться из-под оккупации из Мелитопольского района в Запорожской области. Начинать жизнь заново где-то еще, признается Анастасия, у неё уже просто нет сил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Укрыла трехлетнего сына от дрона: врачи борются за ногу матери Анастасии из Марганца

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