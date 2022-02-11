Мать умоляла спасти единственную дочь: на Закарпатье в больнице скончалась 23-летняя беременная (фото)

Мать девушки обвинила медиков в халатности.

В Закарпатской областной клинической больнице имени А. Новака 10 февраля умерла 23-летняя Мария, которая была на четвертом месяце беременности. У нее диагностировали 90% поражения легких.

Об этом ТСН.ua рассказала мать покойной Неля Стасишена.

Девушка никогда не болела, а беременность проходила спокойно

Мать покойной 23-летней Марии рассказала, что ее дочь никогда не болела и была дважды вакцинирована. Ее беременность шла хорошо, все анализы были в норме, однако две недели назад у нее диагностировали COVID-19.

"Она была дважды вакцинирована, никогда не болела, тест показал положительный результат на коронавирус. Сначала дочь положи в Ужгородский городской роддом в гинекологическое отделение, поскольку приближались выходные дни и мы хотели перестраховаться. На пятый день в больнице в 19:00 она мне позвонила и плакала Дочь говорила, что ей тяжело дышать, болит спина и она не может двигаться. Врач осмотрел приписал массаж. На следующий день невропатолог поставил диагноз "ковидная" неврология. Лишь на 8 день, когда сатурация упала до 75 и начала задыхаться, тогда ей сделали КТ, которое показало 90% поражения легких. Она в той больнице лежала восемь дней, а медики ничего не сделали, чтобы помочь", — говорит Неля Стасишена.

Мать покойной добавила, что после этого ее дочь сначала перевели в реанимацию роддома, а затем – в областную больницу.

"Ее подключили к кислороду, через два дня перевели в реанимацию областной больницы, но было уже поздно", — говорит женщина.

Фото: Неля Стасишин.

Мать беременной в соцсетях умоляла о помощи у главы Минздрава

Мать покойной накануне трагедии в соцсетях обращалась к министру здравоохранения Виктору Ляшко с просьбой отправить специалистов в Закарпатскую областную больницу, однако уже через несколько часов ее 23-летняя беременная дочь умерла.

"Умерла моя дочь, мой милый котенок, которая забрала с собой и нерожденного мальчика. Она так хотела жить, быть мамой. Не суждено. Почивай с Богом, мое дитя. Ты ушла в вечность не сама, ты там будешь со своим ребенком. А я здесь одна. Прости, мое дитя, что не спасло тебя от злой смерти", — написала в соцсетях женщина.

Женщина считает, что если бы ее дочери оказали квалифицированную медицинскую помощь, она бы была жива

Неля Стасишена рассказала, что 23-летняя Мария была ее единственной дочерью. В 2022 году женщина планировала окончить магистратуру. Она мечтала стать правоведом.

"Беременная молодая 23-летняя женщина из-за халатности и безразличия врачей покинула нас. У меня была одна-единственная дочь, которая в этом году должна была закончить магистратуру", — рассказала нам мать покойной.

Неля Стасишена считает, что ее дочь была бы жива, если бы ей вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Я считаю, если бы она вовремя получила соответствующее лечение, то трагедии бы не было. А меня ведь никогда не назовут мамочкой и бабушкой", — говорит мать покойной.

В Закарпатской областной больнице ждут результатов экспертиз

В Закарпатской областной клинической больнице в комментарии ТСН.ua сообщили, что 23-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, впоследствии она скончалась.

"Больная была переведена к нам ориентировочно три дня назад в крайне тяжелом состоянии. Пока к установлению результатов экспертиз, никаких комментариев мы не готовы давать", — сообщили нам в больнице.

Напомним, в Одесском роддоме в конце ноября скончалась беременная женщина. Более двух недель она боролась с коронавирусом, но преодолеть недуг ей не удалось.

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