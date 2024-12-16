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Мать в память о погибшем на фронте сыне построила храм на Днепропетровщине: фото, видео

Мать в память о погибшем на фронте сыне построила храм на Днепропетровщине: фото, видео

Храм в Петриковке

Женщина говорит, что после потери сына храм стал смыслом ее жизни.

В поселке Петриковка на Днепропетровщине появился новый храм. За свой счет его возвела женщина, которая год назад потеряла на войне сына. Говорит нашла в этом строительстве утешение. А заодно подарила общине церковь, где ежедневно молятся за защитников и победу Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной. 

Ирина ставит свечу за упокой сына Константина в храме, названном в его честь. Больше года назад ее сына убили россияне. Вспоминает, первое время не знала как жить дальше. Силы нашла через строительство храма. 

Ирина Тезик / ©
Ирина Тезик

"Для меня это все, благодаря этому храму, я живу, у меня какие-то планы, у меня какие-то мечты. У меня сына не стало, это мой смысл жизни", - говорит мать погибшего Ирина Тезик. 

Сын Ирины Константин Тезик пошел защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Был оператором беспилотников на горячих Харьковском и Донецком направлениях. Несмотря на безумную усталость, говорит мать, не терял чувство юмора и поддерживал побратимов.

Константин Тезик / ©
Константин Тезик

Погиб вместе с лучшим другом в октябре 2023 года. Похоронили героя в родной Петриковке. На прощании с сыном мать поняла, не могут достойно провести героя, потому что украинского священника в селе нет. 

"Ко мне подошел кум моего сына и говорит, а Костя этого бы не терпел, что московский батюшка у него", - вспоминает Ирина Тезик.

Так зародилась мысль семьей построить храм ПЦУ. 

"Ничего не пугало, мы знали, на что мы идем, что будет трудно, трудно и даже на те средства, которые государство обещало за воина, мы на них очень не рассчитывали. У нас у сестры были сбережения, у Кости покойного были сбережения и мы все средства направили на строительство этой церкви", - говорит дядя погибшего Анатолий Лысенко. 

Анатолий Лысенко. / ©
Анатолий Лысенко.

Работа закипела сразу. Выбрали вариант, пригласили строителей и меньше чем за полгода церковь появилась на месте бывшего огорода.

"Это казацкий край, он должен иметь свою церковь. К сожалению 30 лет прошло, только первый храм. Ну слава Богу это только начало, уже работы ведутся и будет больше храмов нашей православной церкви здесь на карте Петриковки", - говорит иерей ПЦУ Александр Штепа. 

Александр Штепа. / ©
Александр Штепа.

Все убранство церкви семья героя продумала и воплотила своими силами. Более того, благодаря петриковской росписи сделала этот храм уникальным.

"Я спросил, владыка, а может быть петриковская роспись сжижена в церковные атрибуты, она сказала, обязательно, вы должны быть неповторимы. Церковь должна отражать ту красоту, которой вы богаты", — говорит Анатолий Лысенко.

В новом храме уже начали проводить службы. Несмотря на уже сделанное, родные Константина Тезика планируют строить церковь и дальше. Ждут установки иконостаса, обустройства территории и создания Аллеи памяти героев, отдавших за Украину свою жизнь.

«Костя бы не терпел московского батюшку": мать построила церковь в память о сыне

«Костя бы не терпел московского батюшку": мать построила церковь в память о сыне

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