Мать в память о погибшем на фронте сыне построила храм на Днепропетровщине: фото, видео

Женщина говорит, что после потери сына храм стал смыслом ее жизни.

В поселке Петриковка на Днепропетровщине появился новый храм. За свой счет его возвела женщина, которая год назад потеряла на войне сына. Говорит нашла в этом строительстве утешение. А заодно подарила общине церковь, где ежедневно молятся за защитников и победу Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Ирина ставит свечу за упокой сына Константина в храме, названном в его честь. Больше года назад ее сына убили россияне. Вспоминает, первое время не знала как жить дальше. Силы нашла через строительство храма.

Ирина Тезик

"Для меня это все, благодаря этому храму, я живу, у меня какие-то планы, у меня какие-то мечты. У меня сына не стало, это мой смысл жизни", - говорит мать погибшего Ирина Тезик.

Сын Ирины Константин Тезик пошел защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Был оператором беспилотников на горячих Харьковском и Донецком направлениях. Несмотря на безумную усталость, говорит мать, не терял чувство юмора и поддерживал побратимов.

Константин Тезик

Погиб вместе с лучшим другом в октябре 2023 года. Похоронили героя в родной Петриковке. На прощании с сыном мать поняла, не могут достойно провести героя, потому что украинского священника в селе нет.

"Ко мне подошел кум моего сына и говорит, а Костя этого бы не терпел, что московский батюшка у него", - вспоминает Ирина Тезик.

Так зародилась мысль семьей построить храм ПЦУ.

"Ничего не пугало, мы знали, на что мы идем, что будет трудно, трудно и даже на те средства, которые государство обещало за воина, мы на них очень не рассчитывали. У нас у сестры были сбережения, у Кости покойного были сбережения и мы все средства направили на строительство этой церкви", - говорит дядя погибшего Анатолий Лысенко.

Анатолий Лысенко.

Работа закипела сразу. Выбрали вариант, пригласили строителей и меньше чем за полгода церковь появилась на месте бывшего огорода.

"Это казацкий край, он должен иметь свою церковь. К сожалению 30 лет прошло, только первый храм. Ну слава Богу это только начало, уже работы ведутся и будет больше храмов нашей православной церкви здесь на карте Петриковки", - говорит иерей ПЦУ Александр Штепа.

Александр Штепа.

Все убранство церкви семья героя продумала и воплотила своими силами. Более того, благодаря петриковской росписи сделала этот храм уникальным.

"Я спросил, владыка, а может быть петриковская роспись сжижена в церковные атрибуты, она сказала, обязательно, вы должны быть неповторимы. Церковь должна отражать ту красоту, которой вы богаты", — говорит Анатолий Лысенко.

В новом храме уже начали проводить службы. Несмотря на уже сделанное, родные Константина Тезика планируют строить церковь и дальше. Ждут установки иконостаса, обустройства территории и создания Аллеи памяти героев, отдавших за Украину свою жизнь.

«Костя бы не терпел московского батюшку": мать построила церковь в память о сыне

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