Мать в память о погибшем на фронте сыне построила храм на Днепропетровщине: фото, видео

Женщина говорит, что после потери сына храм стал смыслом ее жизни.
В поселке Петриковка на Днепропетровщине появился новый храм. За свой счет его возвела женщина, которая год назад потеряла на войне сына. Говорит нашла в этом строительстве утешение. А заодно подарила общине церковь, где ежедневно молятся за защитников и победу Украины.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Ирина ставит свечу за упокой сына Константина в храме, названном в его честь. Больше года назад ее сына убили россияне. Вспоминает, первое время не знала как жить дальше. Силы нашла через строительство храма.
"Для меня это все, благодаря этому храму, я живу, у меня какие-то планы, у меня какие-то мечты. У меня сына не стало, это мой смысл жизни", - говорит мать погибшего Ирина Тезик.
Сын Ирины Константин Тезик пошел защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Был оператором беспилотников на горячих Харьковском и Донецком направлениях. Несмотря на безумную усталость, говорит мать, не терял чувство юмора и поддерживал побратимов.
Погиб вместе с лучшим другом в октябре 2023 года. Похоронили героя в родной Петриковке. На прощании с сыном мать поняла, не могут достойно провести героя, потому что украинского священника в селе нет.
"Ко мне подошел кум моего сына и говорит, а Костя этого бы не терпел, что московский батюшка у него", - вспоминает Ирина Тезик.
Так зародилась мысль семьей построить храм ПЦУ.
"Ничего не пугало, мы знали, на что мы идем, что будет трудно, трудно и даже на те средства, которые государство обещало за воина, мы на них очень не рассчитывали. У нас у сестры были сбережения, у Кости покойного были сбережения и мы все средства направили на строительство этой церкви", - говорит дядя погибшего Анатолий Лысенко.
Работа закипела сразу. Выбрали вариант, пригласили строителей и меньше чем за полгода церковь появилась на месте бывшего огорода.
"Это казацкий край, он должен иметь свою церковь. К сожалению 30 лет прошло, только первый храм. Ну слава Богу это только начало, уже работы ведутся и будет больше храмов нашей православной церкви здесь на карте Петриковки", - говорит иерей ПЦУ Александр Штепа.
Все убранство церкви семья героя продумала и воплотила своими силами. Более того, благодаря петриковской росписи сделала этот храм уникальным.
"Я спросил, владыка, а может быть петриковская роспись сжижена в церковные атрибуты, она сказала, обязательно, вы должны быть неповторимы. Церковь должна отражать ту красоту, которой вы богаты", — говорит Анатолий Лысенко.
В новом храме уже начали проводить службы. Несмотря на уже сделанное, родные Константина Тезика планируют строить церковь и дальше. Ждут установки иконостаса, обустройства территории и создания Аллеи памяти героев, отдавших за Украину свою жизнь.
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