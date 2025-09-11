Мать винницкого учителя впервые рассказала, почему сын зарезал учеников: шокирующие подробности

Бывший учитель из Винницкой области подозревается в убийстве двух учеников / © ТСН

Мать 23-летнего бывшего винницкого учителя Алексея Пономарева, подозреваемого в жестоком убийстве двоих учеников в Шаргороде, впервые рассказала о том, какие шокирующие обстоятельства предшествовали преступлению, о котором говорит теперь вся страна.



В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua мать учителя Оксана подчеркнула, что не оправдывает своего сына, но считает, что все общество должно знать правду.



Она озвучила неизвестные ранее подробности.

«Срывали уроки и толкались»



«Мой сын сделал нехорошо. Я знаю, что он не имел права отнимать жизнь. Эти дети срывали уроки, один из них садился на подоконник и делал то, что хотел. Кроме того, этот ученик приставал к девочке, Алексей останавливал эти его действия. Ученик пожаловался своей матери и та прибежала выяснять ситуацию. Алексей написал в дневник замечание, а мать парня накричала, мол, зачем ты пишешь в дневник замечания», — рассказывает о начале конфликта Оксана.



И продолжила: «Сын хотел уволиться из школы накануне нового года, но его уговаривали не делать этого из-за дефицита учителей. Но началась травля учителя. К нему приходили домой, стучали ему в дверь и затем убегали, писали ему оскорбительные сообщения. Это была целая «шайка», которая всем этим занималась».



Далее, по словам матери учителя, конфликт со стороны школьников только усугублялся.



«Был случай в укрытии во время воздушной тревоги. Этот Николай Б., который, несмотря на то, что был учеником, был ростом, как мой сын, так вот, он подошел к Алексею и толкнул его в грудную клетку. Мой сын сделал ему замечание, призывая не срывать урок. Попросил его сесть, потому что еще не закончился урок. А тот говорит: «А что ты мне сделаешь?». Мой сын взял его за локоть и за затылок, подержал его три секунды и отпустил. Ученик понял, что перед другими школьниками не получилось похвалиться и расплакался. После этого побежал к маме, которая работает в школьной столовой, рассказал ей. Мать вызвала «скорую», полицию. Парень рассказал, что его учитель душил. Алексей ответил, что больше не хочет работать с этими детьми. И, подчеркиваю, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Неправда то, что его уволили. Полиции Алексей дал объяснения, «скорая» забрала ученика, но потом врачи сразу его отпустили», — рассказала нам мать учителя.



По ее словам, даже после увольнения сына из школы ему продолжали звонить, приставали к нему, угрожали.



Все это, по словам Оксаны, не было единственным, чем группа учеников атаковала Алексея и всю их семью.



«Издевались над младшим сыном»



«У меня есть младший сын. Теперь уже покойный ученик Владик Б. в прошлом году начал избивать моего младшего сына по голове. Бил, обижал всякий раз, когда ехали в автобусе в школу. Младший сын терпел, а впоследствии к избиению подключилось все это «кодло», — рассказывает Оксана.



И продолжила: «Буквально во вторник на сына снова напали, били по голове. Этот Владик Б. напал первым, а девочка Юля все снимала на телефон. Когда я узнала об этом, то позвонила мужу, рассказала ему. Рядом с мужем был Алексей, который все это услышал…»

Далее, по ее словам, младший сын пожаловался, что очень болит голова.

«У меня сердце упало после всего этого», — рассказывает женщина.

И продолжает: «Они его, младшего сына, возможно, хотели довести до самоубийства. Представьте, он даже рассказать не мог, только плакал. Сказал, что мне, маме, лучше не нужно знать… Били так, что ему даже было что-то сложно сказать. Сказал, что его избивал Влад, а девушка Юля снимала на видео. Алексей показал младшему сыну фотографии учеников, которые у него были, школьный архив. Младший сын указал на обидчиков. Алексей всю ночь не спал из-за всего этого. Очевидно, это была последняя капля во всем этом… Утром мы пошли по делам, мы держим скот, не заметили, как Алексей ушел… Потом он, Алексей, позвонил моему мужу и сказал: «Все очень плохо….»

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Подозревает в издевательствах сразу пятерых



По словам матери учителя, есть пятеро учеников, которые довели Алексея до трагедии и издевались над ее младшим сыном.



«Это Коля Б. (убитый ученик — Ред.), он провоцировал Алексея, Влад Б. (убитый ученик — Ред.), который избивал младшего брата Алексея, Даниил Б., Александр К., Ярослав Г.», — утверждает женщина, указывая, что последние трое учеников тоже издевались над младшим сыном.



И добавляет: «В этой «шайке» есть еще девочка Юля, которая снимала все на видео. То есть четверо избивали, а она снимала. Начинал избивать сына Владик Б. Сын плакал, а его во время снимали. Все это происходило в автобусе».



Непосредственно про Алексея, про своего сына-учителя, женщина говорит следующее: «Он очень порядочный человек и сдержанный. Всегда готов прийти на помощь, если в ней кто-то нуждался. Его довели. Я даже не знаю, вышел ли он сейчас из состояния аффекта… Он просто дрожал из-за всего этого…».



Практически каждую минуту во время разговора мать учителя сдерживала слезы и добавила, что бывшая директор школы признавалась в свое время, что совсем немного не доработала до пенсии из-за ситуации, которая сложилась с этими людьми.



«Она так и сказала: мне не дали доработать. Этот Коля Б., например, стоял в дверях и мешал ей, директору, пройти», — приводит пример Оксана.



И резюмирует: «Я понимаю, что им (родным убитых — Ред.) больно, но тогда пусть все говорят правду».



Как стало известно, завтра в Винницкой области будут прощаться с двумя старшеклассниками — Владиславом Бевзом и Николаем Билыком, которые погибли от ножевых ранений. Об этом сообщил городской голова Владимир Барецкий.



Кроме того, сегодня, 11 сентября, суд избрал Алексею Пономареву меру пресечения — заключение под стражу.

Убийство учеников: что известно

Вчера, 10 сентября, утром в городе Шаргород Винницкой области на одной из улиц были убиты два ученика-старшеклассника. Один из них учился в 10 классе, другой — в 11-м одного из местных лицеев. По данным Винницкой областной прокуратуры, нападение на них совершил их 23-летний бывший учитель английского языка.

Нож, которым были убиты ученики. Фото: Национальная полиция

По данным открытых источников, подросткам были нанесены несколько ножевых ранений в область шеи, парни скончались на месте происшествия. Нападавший, по данным правоохранителей, с места происшествия скрылся, но впоследствии в тот же день его задержали в нескольких километрах от места убийства.



По данным источников ТСН.ua, он признался на допросе, что сожалеет о произошедшем. В случае доказанности вины ему грозит пожизненное заключение.

Суд арестовал подозреваемого на время проведения следствия. Фото: Национальная полиция

