Мать воспитывает сама 8 детей и грибов им не давала: подробности смертельного отравления детей в Винницкой области

Мать воспитывает сама 8 детей и грибов им не давала: подробности смертельного отравления детей в Винницкой области

Трех отравленных детей, оставшихся живыми, забрали в областную детскую больницу.

В Винницкой области в селе Крутогорб пятеро детей отравились грибами. В Гайсинскую районную больницу сначала доставили троих детей, состояние которых было тяжелым. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице. За жизнь их 13-летнего брата сейчас борются медики.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сначала скорой привезли 12-летнюю Владиславу. У девочки были симптомы сильного отравления, ее сразу положили в реанимацию, сердце девочки останавливалось несколько раз. Уже на следующий день, фактически в коме, в больницу доставили ее младшую 4-летнюю сестру.

«Первый ребенок в 9:00 утра снова дает остановку, 12 лет ребенку, мы начинаем реанимационные мероприятия, все возможно и все что невозможно выполняем. И в это время у меньшего ребенка падает резко давление», — рассказывает и.о. заведующего реанимации Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк.

Этих девочек медикам спасти не удалось. У детей отказали внутренние органы. Чем они могли отравиться, тогда врачи не знали, потому что мать ничего не объясняла. Лишь впоследствии стало понятно — яд был в грибах. В том, что все пятеро детей ели именно грибы, которые собрали в лесу, мать призналась позже. Сначала, сказала, пыталась лечить малышей дома, и только на пятый день болезни, вызвала скорую.

«Это была бледная поганка. По симптомам мы догадывались. Это мы узнали 6 числа и начали предоставляться терапию в соответствии протоколов при отравлении грибами, но учтите уже 5 суток ", — добавляет врач.

Трех отравленных детей, оставшихся живыми, забрали в областную детскую больницу. За жизнь одного из них — 13-летнего Вячеслава до сих пор борются медики.

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В полиции выяснили: вообще в семье 8 детей, на учете в соцслужбы семья находилась. Всех детей мать воспитывала одна.

Следственным 40-летняя женщина рассказала, в тот день была занята на кухне, за младшими детьми смотрели старшие. «Они где-то там собирали грибы, она закрывала, детям она не давала их есть, как они наелись этих грибов, она объяснить не может», — объясняют в местной полиции.

В полиции открыли уголовное производство. Женщине готовятся выдвинуть подозрение за недосмотр за детьми.

Больше об этой истории смотрите в выпуске ТСН в 19.30.

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