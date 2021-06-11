Мать воспитывала троих детей, беременность скрыла от всех: под Житомиром нашли мертвым младенца

Местные жители рассказывают, что женщина была хорошей матерью и вместе с мужем она воспитывала троих детей.

Скрытая беременность. В Житомирской области в больницу попала женщина с осложнениями после самостоятельных родов. Полиция, которую вызвали медики, обыскала дом роженицы и нашла там тело младенца, замотанное в одеяло. По предварительным выводам экспертов, ребенок родился живым.

Об этом 11 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

О том, что женщина беременна, в селе никто не знал и не замечал. Новость, что она родила дома, а ребенок умер, разлетелась по селу, когда сюда приехала полиция.



"Все село шокировано, все люди, потому что никто этого не ожидал и никто не думал", — говорит жительница с. Большой Браталов Людмила Панчура.



Началось с того, что 37-летняя женщина вызвала домой семейного врача. Увидев сильное кровотечение, тот позвонил в скорую. Медики госпитализировали женщину в районную больницу, где она работает специалистом по статистике.

"В тяжелом состоянии с тяжелой кровопотерей. Уже выяснили, что были роды на дому", — говорит главный врач Любарской ЦРБ Ярослав Рудницкий.

Новости Украины: в Житомирской области женщина скрывала свою беременность и родила дома сама

Где младенец, женщина не говорила, поэтому врачи сообщили полицию. Когда следователи обыскали дом, нашли тело ребенка



"В подсобном помещении нашли замотанное в одеяло тело младенца, девочки. По предварительному заключению, ребенок родился живым. Однако затем наступила внезапная смерть", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.



После допроса мужа и мамы роженицы, выяснилось, что о беременности женщины не знали даже они.



"Никто из ее окружения не подтвердил факт беременности, есть предположение, что она ее скрывала", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.



Родственники женщины из дома не выходят. Соседка говорит, они до сих пор не могут оправиться



"Очень переживает и плачет. Это трагедия в семье и отец очень переживает Он там вчера криком кричал", — говорит соседка Татьяна Шатрук.



О семье в селе говорят только хорошее. Родители работают, не пьянствуют, воспитывают троих детей, которым 12, 8 и 4 года.



"Я не могу даже представить, она настолько любит своих детей и, что могло произойти", — говорит соседка Татьяна Шатрук.

"Как мать, она прекрасная мать была, детки чистенькие, накормлены. Саша тоже замечательный отец", — добавляет жительница села, где произошла трагедия, Людмила Панчура.



Никаких жалоб на безнадзорность детей не было, говорят и в Службе по делам детей. Сейчас здесь ждут выводов следствия.



"Если будет установлено, что мать виновата, мы будем принимать решение в рамках действующего законодательства. У детей есть отец, у детей есть бабушки, дедушки, однозначно дети будут в семье", — говорит начальница Службы по делам детей Любарской ОТГ Леся Ющенко.



В полиции открыли производство. Умер младенец же или мать причинила ему вред, станет ясно после проведения экспертиз. Роженица сейчас в больнице, ее состояние улучшилось. А детей супругов пока забрали к себе бабушки.

Напомним, что в Винницкой области в роддом обратилась женщина, которая полтора месяца назад оставила здесь младенца. Сейчас она хочет вернуть себе ребенка.

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