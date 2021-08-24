Мать впервые услышала, как бьется сердце ее сына после его смерти: невероятная история донорства

Мать впервые услышала, как бьется сердце ее сына после его смерти: невероятная история донорства

Сердце 52-летнего Виктора Маршала, который ушел добровольцем на Донбасс, на 23 года моложе его.

Эти две семьи объединило и горе утраты и радость спасенной жизни. Виктор Маршал, нуждающийся в пересадке сердца, и мама Игоря Коваля, который стал его донором. После пересадки, врачи говорили, что Виктору могут навредить любые эмоции, даже положительные. Но со времени операции прошло уже три месяца, поэтому сложный период уже позади.

Первая встреча этих ранее незнакомых людей, которые стали чрезвычайно близкими, состоялась в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Виктору Маршалу 52 года. Его новое сердце — на 23 года от него моложе. Виктор жил в Крыму. После оккупации ушел добровольцем за Восток. И, очевидно, там и был решающий удар по сердцу. "Оно уже практически не работало, оно просто стояло", — вспоминает мужчина.

Его могла спасти только трансплантация. Виктора поставили в лист ожидания, однако он не верил, что его могут спасти в Украине. Он потихоньку прощался в семьей, сворачивал все свои бизнес-проекты. Пытался подготовить дочь, что его смерть близко. Часами рассказывал ей как вести дела, когда его не станет. Однако через 4 месяца в его доме раздался звонок. "Позвонила, сказала, что есть донор, мы подходим по параметрам и сказала выезжать", — рассказывает Виктор.

27-летний львовянин Игорь Коваль считал, что он абсолютно здоров. У него только недавно родился сын — тоже Игорь. 27 мая ему вдруг стало плохо, заболело за грудиной, парализовало руку. Скорая приехала немедленно. У Игоря разорвалась врожденная аневризма. Никаких шансов на спасение не осталось. Игоря доставили в Львовской больницы скорой помощи. "Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось и констатировали смерть мозга. После чего родственникам пришлось ответить на сложный вопрос — готовы ли они отдать органы для посмертной трансплантации", — говорят в больнице.

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"Игорешка несколько раз говорил:" Мама, если со мной что-то произойдет и какой мой орган спасет жизнь, пожалуйста... Это было за месяц до случившегося, и разговор в памяти был свежий ", — рассказывает Людмила.

Смерть ее сына спасла три жизни. В день, когда не стало Игоря, пересадили две почки и сердце. Трансплантацию сердца делали силами врачей Львовской больницы скорой помощи и столичного Института сердца.

Еще два года назад посмертное донорство для Украины было чрезвычайным событием — единичные случаи происходили благодаря энтузиазму отдельных хирургов. За годы независимости тысячи украинцев умерли, не дождавшись медицинской помощи в своей стране. Сотни украинцев, которым удалось выехать на трансплантацию за границу, вывезли миллиарды гривен — как личных, так и государственных.

Однако два года назад в украинском трансплантологии произошел прорыв. Сейчас только за полгода сделано рекордное количество пересадок — 126, половина из них — это посмертное донорство. И это случилось благодаря нескольким факторам:

создание правового поля единого и понятного для абсолютно всех врачей, пациента, администраций и правоохранительных органов;

установление тарифов на трансплантацию — например, пересадку почки посмертно медучреждение получает более 800 000 гривен, печени — около полутора миллиона гривен, для пациентов это должно быть бесплатно.

Лицензии на трансплантации уже имеют 40 медицинских учреждений в Украине. Все они переоборудуются и переучивают свой персонал. Во Львовской больницы скорой помощи после 16 асистенций кардиохирург Роман Домашич самостоятельно выполнил первую пересадку сердца.

"Сбылась профессиональная мечта, как каждый кардиохирург имеет профессиональную мечту, вот она реализовалась. Мы не должны жить одной операцией, двумя — это должно быть ежедневная рутинная работа", — уверяет врач.

Однако два года мало, чтобы изменить отношение украинцев. Из 10 потенциальных доноров согласие на забор органов дает лишь одна семья.

Виктор Маршал, понимает, что сегодня он жив, только потому, что в очень сложный и трагический момент семья донора дала согласие на забор органов.

"Это не просто благодарность, она мне вторую жизнь подарила, она у меня в телефоне записана "Мама 2", — рассказывает мужчина.

"Каждый день я молюсь за здоровье Виктора. Каждый день вставлю свечи в церкви", — говорит о своих чувствах Людмила.

Эти люди на расстоянии стали родными друг другу. Они никогда не виделись в жизни. Однако мечтали об этой встрече с тех пор, как сердце Игоря стало сердцем Виктора.

И вот такая встреча состоялась. Как это принято во время встречи родственников доноров и реципиентов, мать Игоря получила возможность пережить очень гуманный и очень трогательный ритуал — послушать, как бьется родной сердце.

В полной тишине взволнованная женщина взяла из рук медика, координатора Института сердца Анны Мельник стетоскоп и приложила его к груди спасенного им человека. Переполненная эмоциями женщина едва сдерживала слезы и, отставив стетоскоп, просто пришлась головой к груди, где билось сердце ее сына.

В эфире ТСН женщина познакомилась с парнем, в чьей груди бьется сердце ее сына

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