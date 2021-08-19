Мать заметила исчезновение родных: во время отдыха возле Лазурного погиб 8-летний мальчик, его отца ищут

Мать заметила исчезновение родных: во время отдыха возле Лазурного погиб 8-летний мальчик, его отца ищут

Семья из Львова отдыхала на море.

В море на Херсонщине погиб 8-летний мальчик. Его отца ищут спасатели. Обоих унесло на матрасе в море.

Об этом 19 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Трагедия произошла на пляже, в акватории острова Джарылгач вблизи Лазурного. Здесь работают полиция, спасатели.

Как нам стало известно, отец с сыном, приехавшие на отдых из Львова, пошли купаться на матрасе и исчезли. Жена начала искать, но их никто не видел. Женщина позвонила в полицию. Водный патруль первым приехал на поиски.

Новости Украины: в море погиб 8-летний мальчик, его с отцом унесло на матрасе

В 15:30 спасатели нашли 8-летнего мальчика, вытащили его на берег и пытались откачать. Но было поздно. Мальчик утонул. Сейчас уже несколько часов ищут отца. Водолазы обследуют дно. В этот день на море утром поднялся ветер. Поэтому, матрас могло отнести далеко.



Есть ли надежда найти его живым? Здесь трудно сказать — это море и могут быть различные варианты развития событий. Поисковая операция продолжается.

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень , который отдыхал с друзьями. Парень 2 июля отпраздновал выпускной в ПТУ.

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