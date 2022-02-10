Мать замуровала в котельной на полгода: в Ровенской области женщина издевалась над своим 12-летним сыном

Мать замуровала в котельной на полгода: в Ровенской области женщина издевалась над своим 12-летним сыном

Социальные работники разыскивают отца ребенка.

В Ровенской области родная мать поселила 12-летнего мальчика в котельную без окон и с заколоченными гвоздями дверями. Она оставляла ему стакан воды и ведро, если он захочет в туалет. Так женщина наказывала ребенка за непослушание.

Об этом 10 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мать выселила ребенка в котельную

Правоохранители были ошеломлены условиями жизни 12-летнего мальчика. Полгода он жил в небольшой котельной.

"Не было окон, была печь, письменный стол, канцелярские школьные принадлежности, небольшая кровать, которая не была застелена постельным бельем. Стояло ведро для нужд", — рассказала инспектор сектора ювенальной превенции Дубенского отдела полиции Татьяна Ермолаева.

12-летний мальчик полгода жил в небольшой котельной без окон | Новости Украины

Мальчик сбежал из заточения и обо всем рассказал полиции.

Об истории парня стало известно, когда его мокрого и голодного в соседнем селе встретил другой школьник.

"Мы привели его в дом. Я прибежала к нему, говорю: Дима, что произошло? Он говорит: я убежал из дома, потому что меня избила мама", — говорит мать одноклассника 12-летнего Дмитрия Леся Фомчук.

С собой у мальчика было только одеяло. Объяснил, взял, чтобы не замерзнуть ночью. Ребенок не хотел возвращаться домой. Дмитрия согрели, накормили и вызвали полицию. Тогда парень и рассказал, что его держат под замком в котельной. Его родные на это не возражали.

"Они это объясняли тем, что он наносит небольшой бытовой ущерб, мог что-нибудь сломать дома, дверную ручку или телевизор заблокировать", — говорит инспектор сектора ювенальной превенции Дубенского отдела полиции Татьяна Ермолаева.

Родственники говорят, что так наказывали ребенка из-за мелкого вреда

Бабушка Дмитрия Лидия Билык уверяет, что они закрывали школьника не постоянно, а только дважды, чтобы не убегал

"Подоконники погнул и скрылся. Это была безысходность. Мы не знаем, что делать с ним. Не знаем!", — говорит женщина.

По словам парня, отчим хорошо к нему относился. А вот мать избивала. С журналистами женщина говорить отказывается. Когда копы вернули сына – сразу написала заявление, чтобы подростка забрали.

"Мы сейчас занимаемся розыском отца, поскольку по последним данным он у нас проживал в Ровенском районе. Возможно, отец захочет взять ребенка", — говорит руководитель Службы по делам детей Смызского поселкового совета Анна Нагалка.

В школе мальчика положительно характеризуют

В школе о Дмитрии отзываются хорошо. Однако там заметили, что он не торопился домой после уроков. Когда однажды увидели на нем царапины – сообщили полицию и мать оштрафовали за домашнее насилие.

"Это обычные царапины от ногтей, не слишком сильные, но заметные. Он утверждал, что это избила мама из-за того, что он принес с уроков трудового обучения фанеру, поцарапал коврик на полу", — говорит заместитель директора Смызского лицея Ирина Климова.

Семья 12-летнего школьника считается благополучной, имеет младшую дочь. Теперь с родителями общаются соцслужбы. Полиция составила на мать еще один протокол о домашнем насилии, парня забрали в центр реабилитации.

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