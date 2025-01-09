Мать запихнула младенца в пакет и выбросила на помойку: ребенка случайно нашел мужчина

Случайный прохожий нашел посреди помойки пакет с новорожденным мёртвым младенцем! Оказалось, с ребёнком расправилась собственная мать. В полиции уже рассказали подробности.

Жуткие подробности трагедии рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Прямо посреди свалки в черном пакете случайный прохожий, приехавший выбрасывать мусор, нашел новорожденного мёртвого младенца. Произошло это в Черкасской области, в селе Белоусовка Золотоношского района.

Полицейские быстро выяснили, что к убийству ребенка причастна сама мать младенца, она родила сама, запихнула дочь в пакет и выбросила на помойку.

В настоящее время следователи проводят ряд экспертиз, решается вопрос о сообщении женщине о подозрении. Горе-матери грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МАТЬ ЗАПХАЛ МЛАД В ПАКЕТ И ВЫКИНУЛ НА ПОЛОЖИТЕЛЬ: ребенка случайно нашел мужчина!

Напомним, ранее в Днепре мать "случайно убила" младенца. Она рассказала позже, что хотела его успокоить.

Читайте также: