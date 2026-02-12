"Материнский инстинкт": как во время массированного обстрела в Днепре удалось спасти младенца

Последствия атаки на Днепр

Реклама

Днепр пережил тяжелую ночь под массированным огнем. Российские оккупанты атаковали город комбинированно: ракетами и беспилотниками. В результате ударов ранения получили четыре человека, среди которых двое детей — четырехлетняя девочка и новорожденный мальчик, которому нет и месяца.

О последствиях вражеского террора и удивительном спасении младенца — в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Секунды, которые спасли жизнь

Взрывы один за другим раздавались в Днепре всю ночь. В разных районах города из-за попадания и падения обломков вспыхнули пожары. Один из ударов пришелся по частному сектору, где в собственном доме отдыхала семья с двумя детьми.

Реклама

Самому младшему члену семьи — Дамиру — нет еще и месяца от роду. Его дедушка со слезами на глазах рассказывает: трагедии удалось избежать только благодаря материнскому инстинкту. Женщина успела схватить сына на руки за несколько секунд до попадания. Через мгновение после этого тяжелый потолок рухнул прямо на детскую колыбель.

Отец детей: «Мальчик сейчас в реанимации вместе с мамой. Их состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь. Нашу старшую дочь, четырехлетнюю Ангелину, уже отпустили из больницы — она сейчас с бабушкой».

Энергетика под прицелом и разрушениями

В результате комбинированной атаки разбито немало частных усадеб, разбиты машины жителей. Кроме жилого сектора, враг попал по объекту энергетической инфраструктуры. Из-за этого в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Местные жители приходят в себя от пережитого ужаса.

Реклама

Восстановление продолжается

На местах попаданий с ночи работают спасатели, энергетики и коммунальные службы. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть свет и воду в дома днепрян. Масштабы ущерба уточняются, на месте работают следственно-оперативные группы для фиксации очередного военного преступления РФ.

Напомним, россияне также массированно обстреляли Одессу.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 12 февраля. МАССОВЫЕ УДАРЫ по УКРАИНЕ! ЛЮДИ без ТЕПЛА! ВЗРЫВЫ в РОССИИ