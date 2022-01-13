Материнство самой старой матери Украины обжалуют в суде: адвокат назвала иск необоснованным, а Подвербная прячет дочь

Следующее заседание по делу должно состояться 21 февраля.

12 января в Новозаводском райсуде Чернигова слушали гражданское дело по иску Оксаны Спектор к 76-летней Валентине Подвербной, которая почти 11 лет назад, благодаря искусственному оплодотворению, родила девочку Анну-Марию. Истица подозревает, что для оплодотворения Валентины врачи использовали ее яйцеклетки, а она на это разрешения не давала. Теперь женщина хочет, чтобы матерью девочки признали ее.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, на заседание пришла только адвокат Подвербной Валентина Роговец, которая претензии Спектор считает безосновательными.

"Я считаю, что заявление необоснованно. Все, что могу сказать. Там много оснований, почему я считаю, что оно необоснованно, очень много", – сказала она.

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В свою очередь защита истицы письменно требовала закрыть слушания для прессы.

Истица Оксана Спектор сейчас живет в Израиле и считает, что дочь Валентины Подвербной очень похожа на нее. Оксана хранила свои яйцеклетки в клинике, где проводили искусственное оплодотворение Валентине и теперь требует ДНК-тест.

Деньги на искусственное оплодотворение пенсионерка Валентина Подвербная собирала долгие годы, торгуя на черниговском базаре. Забеременеть ей удалось только после третьей процедуры. Через месяц после рождения Анны-Марии Валентина перестала общаться с врачами и соцслужбами. За порог квартиры никого не пускала.

За почти одиннадцать лет жизни Анну-Марию и так не часто видели со сверстниками на детской площадке. А после судебного иска – ребенка, говорят соседи, вообще не видно.

Искусственное оплодотворение Валентине Подвербной проводил в Киеве Игорь Ильин. По крайней мере, об этом он говорил в интервью после рождения девочки. В настоящее время врач подтверждает, что истица Оксана Спектор тоже была клиенткой клиники. Но этого заведения уже не существует, а все архивы уничтожены.

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Это первый подобный публичный скандал в области отечественной репродуктологии. Были ранее случаи подмены яйцеклеток, говорит директор Центр медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов, но до суда дела не доходили. Юрист считает, что в этой истории, если и была путаница с яйцеклетками, то вряд ли сознательная. Скорее всего, говорит, произошла фатальная ошибка.

Тем временем суд удовлетворил ходатайство обеих сторон и дело о материнстве Анны-Марии будут слушать за закрытыми дверями, потому что речь идет о личной жизни.

Следующее заседание по делу должно состояться 21 февраля.

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