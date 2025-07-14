Материнство в тюрьме: уникальные условия воспитания детей в двух колониях Украины

Колония, в которой воспитывают детей / © ТСН

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В Украине осужденные женщины могут до 3 лет отбывать свой срок вместе с новорожденными детьми. Сейчас в Украине есть 2 колонии, где есть условия для воспитания малышей. Там находится 22 ребенка.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

«Детский дом — это то учреждение, которое меньше всего ожидаешь увидеть, после того, как проходишь несколько КПП. Ярко-розовая маленькая детская одежда с принтом свинки Пепы на фоне клубков из колючей проволоки выглядит максимально неуместно. Это колония для женщин, которые совершили не одно преступление и отбывают не первое свое наказание. И вот на ее территории есть детский дом. В нем сейчас живут двухлетние Таня и Сабрина», — отмечает корреспондент ТСН.

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Таня и Сабрина родились за решеткой.

Таня и Сабрина / © ТСН

«Я попала сюда, когда на 6 месяце беременности была», — говорит мать одной из девушек.

Мама Татьяны — Карина. В СИЗО попала беременной. На роды ее возили под конвоем. А когда она получила приговор — 5 лет заключения, ее доставили в Божковскую колонию, где есть возможность отбывать наказание с ребенком. Тане было всего 3 месяца.

«У меня не было денег я ходила в магазин воровала», — говорит женщина.

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Карина с дочкой живут вместе в комнате. Она похожа на детскую — яркая, много игрушек, отдельная ванная. Однако здесь есть четкий режим. Подъем в 6:00 утра.

Пока она на работе о Татьяне заботятся воспитатели, медсестры, повара, и другой персонал. Все они в первую очередь несут ответственность за детей. Их задача научить заключенных женщин заботы о своих детях, потому что часто простые бытовые вещи им даются не так легко.

Им объясняют, почему для маленького ребенка важна чистота, режим, сон, нормальное питание. А также учат проявлять свои чувства к младенцам.

У Тамары 5 детей, но никого из них по сути она не воспитывала. Сабрина — первый ребенок, с которым Тамара так долго находиться рядом. Девочке читают сказки, учат с ней буквы и цифры. Для Тамары все это недоступно. В свои сорок она не умеет ни читать, ни писать. Тамара сидит не впервые за кражи. Здесь в колонии педагоги, предложили ей научиться вместе с дочкой — хотя бы читать.

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Через полгода Тамара досрочно может освободиться. В отличие от старших детей, она очень привязана к Сабрине и уверяет — за пределами колонии, им есть где жить вместе.

Дети рожденные за решеткой со своими заключенными мамами находятся вместе в колонии преимущественно до 3 лет. Здесь все у них происходит впервые. Стенды детского дома выглядят, как семейные альбомы.

Время от времени Татьяну и Сабрину воспитатели водят за пределы колонии. Дети называют это прогулками домой.

Женщины с детьми, срок заключения которых не более 5 лет, имеют право освободиться досрочно, если они имеют положительную характеристику.

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Карина очень ждет этого момента. Татьяне сейчас 2 года. Через год у нее появится возможность освободиться раньше. У нее есть старшая дочь, которая тоже почти не видела маму из-за первого срока заключения. Карина утверждает, что возможность увидеть в колонии, как выглядит настоящее материнство, пробудило у нее желание иметь нормальную семью и воспитывать своих дочерей. Для этого Карина в колонии получила профессию швеи, чтобы устроиться на работу на свободе. Потому что у нее не было ни образования, ни профессии. А еще она работает дворником, чтобы получать зарплату и сделать хоть, какие-то сбережения.

Но самые сложные испытания для этих женщин начинаются на свободе. Здесь в детском доме колонии жизнь с ребенком налажена — о девочках заботятся, они накормлены, одеты, ухожены, у самой женщины при желании есть возможность работать. После освобождения обо всем этом надо заботиться самостоятельно.

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