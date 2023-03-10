Майдан плакал, пел и обещал врагам страшную месть: как прошло прощание с легендарным "Да Винчи"

Боевой путь Да Винчи начался на Майдане, и сегодня он снова собрал полный Майдан людей, которые пришли с ним попрощаться.

Тысячи людей в Киеве прощаются с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на псевдо "Да Винчи". Легенда украинской войны пришел на фронт в 18 лет, легко осваивал любое оружие, без специального военного образования дорос до комбата. Его подразделение "Волки Да Винчи" на войне всегда считалось одним из самых боеспособных. Чтобы почтить патриот целый день люди несли цветы сначала в Михайловский собор, потом на Майдан Независимости, говорится в ТСН.

В своем первом в жизни интервью на войне, в свои 18 лет, Да Винчи говорил, что не боится. "Погибнуть за Украину я не боюсь", — заявил тогда он.

Это доказывал не на словах – с первых дней на фронте был в самых горячих точках. В Песках получил первое тяжелое ранение. Еще была шахта Бутовка, а Авдеевка вообще на долгие годы стала базой "Волков Да Винчи" — так он называл своих бойцов.

Он стал сначала народным героем, а затем и героем Украины. Его батальон принял на себя и оборону Бахмута. "Он мог там и не быть, но "Да Винчи" день перед тем на штурме был, он такой комбат, он со своими бойцами, если вы не в курсе. За день до этого танк загорелся, он его водой погасил, выскочил на танк, что не должен делать, все там в шоке были. Он у меня на руках погиб. Хотя довезли его в госпиталь, оказали, но врачи, к сожалению, не спасли его просто, потому что ранение было очень тяжелое”, — рассказывает побратим “Нью-Йорк”.

“Я пока не представляю, как мы будем без него. Пришла мысль: у россиян даже нет такого человека, которому было бы адекватно отомстить, у них нет ни одного, кому отомстить”, — рассуждает побратим "Бугай".

"Это человек, который не был нигде запятнан, ни в чем, то есть ни в политических, ни в каких-то конфликтах между группами, то есть это такой равный человек, воин, человек войны и человек в первую очередь", — отмечает побратим Сергей.

Боевой путь "Да Винчи" начался на Майдане, тогда ему было 18 лет. И вот сегодня, герой Украины, Дмитрий Коцюбайло, снова собрал полный Майдан людей, пришедших с ним попрощаться.

На центральной площади с "Да Винчи "прощается командующий Валерий Залужный, с которым они дружили. А еще министр обороны Резников и начальник разведки Буданов. Сюда пришли и приехали все, кто имел хотя бы малейшую возможность. Герои Украины при жизни, от генералов и до солдат, волонтеры, журналисты, просто люди, которые никогда не знали бойца лично, но хотели отдать честь, понимая, насколько большое дело он сделал для Украины и продолжает делать. “Наверное, это единственный доброволец, о котором не слышал вообще никакого соображения против того, чтобы его действительно наградили этим почетным званием. Это потеря не как командира, тем более бойца. "Да Винчи" за эти 9 лет войны стал символом добровольческого движения и борьбы в целом". – отмечает побратим Ян.

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