Майдан в Белграде – почему сербы вышли на протесты и что требуют от власти (фото, видео)

Тысячи человек собрались в центре Белграда на антиправительственный протест.

В столице Сербии – Белграде – 24 декабря тысячи человек вышли на антиправительственный протест. Они требуют отмены результатов парламентских и местных выборов, названные международными наблюдателями несправедливыми.

ТСН.ua собрал все, что известно о митинге в Белграде.

Досрочные парламентские выборы в Сербии

Протесты в Сербии вспыхнули после оглашения результатов выборов, на которых победу одержала руководящая "Сербская прогрессивная партия".

Проевропейская коалиция в Сербии отрицала результаты досрочных парламентских выборов. Согласно которым победила партия президента Александара Вучича – одного из самых больших друзей диктатора Владимира Путина в Европе.

Протестующая В Белграде/Фото: Reuters

Вучич годами играет на балансе сторон. Не осуждает российскую агрессию и не присоединяется к европейским санкциям, но не ссорится с Евросоюзом и принимает у себя Урсулу фон дер Ляйен, а также соглашается на формальные шаги по нормализации отношений с Косово – хотя до сих пор отказывается признавать независимым государством бывшую часть Югославии.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

SNS набрала 46,72% голосов

Популистская правящая прогрессивная партия Сербии SNS набрала 46,72% голосов на досрочных парламентских выборах в минувшие выходные, по предварительным результатам участковой избирательной комиссии.

Международная мониторинговая миссия 18 декабря заявила, что SNS получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, неправомерного влияния президента Александра Вучича и нарушения правил голосования, таких как подкуп голосов.

Для того чтобы обеспечить победу, власти завозили в Белград тех, кто в столице никогда не жил: ведь вместе с парламентскими продолжались еще и местные выборы, поэтому здесь решали вопрос, кто будет в конце концов контролировать столицу.

Оппозиция утверждала: раздали около сорока тысяч временных удостоверений, позволивших "гастролерам" проголосовать. А еще платили за голоса. Независимый Центр исследований, прозрачности и подотчетности еще накануне заявил: избирателей массово завозили в Белград из Боснии и Герцеговины и других бывших югославских республик.

Протестующие пытались прорваться в ратушу Белграда

После выборов митингующие хотели прорваться в ратушу Белграда, где расположена местная избирательная комиссия. Часть из них залезла в здание и разбила окна с криками "Вучич — вор".

Представители коалиции "Сербия против насилия" попытались открыть дверь ратуши, но не смогли войти, а толпа кричала "заходите, заходите" и "нет капитуляции".

Белград, протесты/Фото: Twitter

Белград, протесты/Фото: Twitter

Другая член организации "Сербия против насилия" Мариника Тепич объявила голодовку после выборов, требуя их отмены.

Левоцентристский оппозиционный альянс Сербия против насилия занял второе место на выборах с 23,56% голосов, а Социалистическая партия Сербии – третье с 6,56%.

Thousands of Serbs gathered in front of City Hall in Belgrade в последний день. Некоторые группы к строительству.



Покровительство policies было объявлено и протестантов к тому же.



President Vucic называется их rabbits для running.



Expect more protests today pic.twitter.com/3WcJ81F1Jw — Visegrád 24 (@visegrad24) December 25, 2023

Полиция разогнала протестующих

Вечером 24 декабря полиция Сербии разогнала протестующих, собравшихся вблизи городской администрации Белграда. Силовики применили против людей слезоточивый газ.

Ратуша в Белграде / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Ратуша в Белграде / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Ратуша в Белграде / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич назвал протестующих "хулиганами" и "тщеславными революционерами" и созвал заседание Совета национальной безопасности.

Вучич: "это – не революция"

Президент Сербии Александар Вучич на фоне массовых столкновений в Белграде, где оппозиционные протестующие пытались прорваться к зданию мэрии, заявил, что "это не революция".

Вучич обвинил оппозицию в "желании уничтожить города и страну".

"Мы на днях говорили, что они к этому готовятся, потому что они знают, что не могут завоевать доверие людей. Спасибо тем иностранным службам, которые... предоставили информацию нашим службам".

#BREAKING #Сербия Произошла на стыле протестов в Belgrade на этот момент. pic.twitter.com/Se5xt3YgJf — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

По его словам, "многие в регионе радуются и празднуют" из-за событий в Белграде.

"Это является продуктом гораздо более серьезных геополитических обстоятельств, в которых они пытаются разрушить самостоятельность и независимость Сербии. Мы сохраним свободу Сербии", – сказал Вучич.

Прокуратура Сербии 23 декабря сообщила, что приступила к расследованию обвинений в фальсификации во время выборов. Перед этим она заявила, что получила уведомление о возможных нарушениях, в том числе подкупе голосов и фальсификации бюллетеней и подписей.

При этом представители избирательной комиссии 24 декабря после проверки списков избирателей назвали ошибочными утверждение об участии в голосовании избирателей, не имевших права голоса.

Александар Вучич находится у власти с 2012 года. Он отвергает критику оппонентов о том, что его правительство ограничило демократические свободы и не смогло бороться с безудержной коррупцией и организованной преступностью.

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