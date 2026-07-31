Майор Александр Иванов рассказал, как в плену спасал сослуживцев: невероятная история

Александр Иванов / © ТСН

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День рождения Гарри Поттера отмечают сегодня, 31 июля, во всём мире. Согласно сюжету книг, которые давно стали культовыми для нескольких поколений, «мальчик, который выжил», родился 31 июля 1980 года. День его рождения традиционно совпадает с днём рождения человека, придумавшего эту волшебную вселенную, — писательницы Джоан Роулинг.

ТСН уже рассказывала в своих эфирах удивительную историю одного из самых преданных поклонников «поттерианы» — майора морской пехоты Александра Иванова. Он мужественно защищал Мариуполь, а впоследствии более четырёх лет провёл в российском плену. Но даже там, в самых ужасных условиях, он не забывал о любимых книгах и спасал своих собратьев, рассказывая им волшебные истории.

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Корреспондент ТСН Нелли Ковальская расскажет подробнее об этой невероятной истории.

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История Александра Иванова

Александр Иванов, майор морской пехоты: «Мы безмерно благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту и продолжает верить в морскую пехоту! Благодаря этой вере мы и продержались так долго».

Это видео Саша прислал журналистам в ночь на 12 апреля 2022 года — за несколько часов до того, как попал в плен. В начале полномасштабного вторжения майор Иванов вместе с сослуживцами до последнего защищал Мариуполь.

За почти четыре года плена Саша успел побывать едва ли не во всех самых известных и жестоких тюрьмах и лагерях России. Очень долго от него не поступало никаких известий. Впоследствии из плена начали возвращаться его первые соратники.

Стас («Кирпич»), морской пехотинец: «У меня есть побратим — Иванов Александр Алексеевич, майор. Я с ним сидел два года… В плену его все называли „живой книгой“! Он нам по памяти полностью рассказывал все части „Гарри Поттера“».

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И эти рассказы о мальчике, который выжил, помогали украинским воинам, оказавшимся в месте, гораздо худшем, чем вымышленный Азкабан, находить в себе силы жить и держаться дальше.

Магия на биржах и письмо Джоан Роулинг

В то время друзья и семья Саши с нетерпением ждали каждого обмена военнопленными и «заклинали» как могли. Его маленький сын Демид колдовал палочкой дома, а корреспондентка ТСН Наталья Нагорная — прямо на площадках, где проходили обмены.

Наталья Нагорная, корреспондент ТСН: «Сегодня я приехала на этот обмен и взяла с собой волшебную палочку. Потому что на каждом обмене я искренне надеюсь, что обязательно вернётся мой друг — он большой поклонник Гарри Поттера!».

Со временем этот «волшебный арсенал» журналистов разросся настолько, что занимал уже половину багажника машины.

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Наталья Нагорная, корреспондент ТСН: «В эфире сова Ядвига, и мы записываем наш видеоблог! Билет в Хогвартс даже здесь есть, но нам больше всего нужен билет „Мордовия — Киев“! Саша Иванов, возвращайся домой!».

Какой будет эта встреча — никто не мог представить, но всеми силами старались приблизить её. Рисовали открытки, чтобы он издалека видел: его здесь помнят и ждут.

Зимой ожидание стало совершенно невыносимым. Тогда жена Саши, Нелли, решила написать письмо самой автору книг о волшебнике.

Из письма Нелли Ивановой к Джоан Роулинг: «Дорогая Джоан! Меня зовут Нелли, я из Украины. И я пишу вам не просто как читательница, а как голос человека, который сейчас не может говорить за себя… Сейчас Саша уже почти четыре года находится в российском плену — в неволе, которая хуже Азкабана».

Нелли писала, что готова ждать столько лет, сколько понадобится — «вечно». Но всем больше всего хотелось, чтобы Саша наконец вернулся домой. Ответить на это миссис Джоан Роулинг даже не успела…

Долгожданное возвращение и самое главное желание

15 мая во время очередного обмена это долгожданное чудо наконец-то свершилось — Александр Иванов вернулся на родную землю.

Сейчас Александр проходит комплексную реабилитацию. Он каждый день вспоминает о своём плену — в том числе и о том, как шепотом рассказывал сокамерникам все семь томов истории о Гарри Поттере.

Александр Иванов, майор морской пехоты: «Всё это происходило очень тихо, шепотом. Потому что за дверью постоянно снували их „дементоры“, которые пытались высасывать из тебя всю эту радость и человечность…».

В эфире программы «Завтрак с 1+1» Саша признался: почти все его мечты наконец-то сбылись. Осталась только одна — самая заветная для всей страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Письмо от Джоан Роулинг! История поклонника «Гарри Поттера», который 4 года провёл в плену в РФ

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