"Мажор", судимость за кражу и закладка наркотиков: что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детей

"Мажор", судимость за кражу и закладка наркотиков: что известно о водителе, который в Харькове на переходе сбил детей

Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в четверг, 11 ноября, водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.

ТСН.ua узнал подробности об очередном ДТП в Харькове.

В ДТП пострадали 13-летние парень и девушка

ДТП произошло 11 ноября около 15:20. Водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Это – парень и девушка. Одного из пострадавших водитель протянул еще несколько метров и только тогда остановился.

Детей в средней тяжести госпитализировали. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает.

Новости Украины: в Харькове водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе людей

Водитель мог быть под действием наркотиков

В полиции сообщили, что они задержали подозреваемого в ДТП. Это – 34-летний мужчина, у которого уже есть судимость.

"В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год", — сообщили в полиции.

По данным министра МВД Дениса Монастырского, водитель автомобиля на момент ДТП мог быть под действием наркотиков. Ранее его уже подозревали в этом, но так и не наказали.

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса — незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей, как это произошло", — написал министр.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Искал закладки и может быть сыном чиновника

В Сети также опубликовали видео, как якобы водитель автомобиля, совершившего ДТП накануне искал "закладку" с наркотиками.

Также в харьковских телеграмм-каналах сообщается, что водитель автомобиля может быть сыном высокопоставленного местного чиновника. Как отмечает "Труха. Харьков", подозреваемый в ДТП не работал, однако пользовался дорогим автомобилем. Соседи мужчины рассказали, что он часто странно вел себя.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

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