"Мажорное" ДТП в Днепре: новые подробности о водителе BMW и гибели 10-летней девочки

Молодые люди скрылись с места аварии и вернулись туда только через час.

В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в ДТП, в которой погибла 10-летняя девочка. В то же время 19-летний Валерий Олещенко отказался признавать, был ли за рулем авто. Во время аварии с ним в салоне был 17-летний юноша, неоднократно выставлявший видео, как гоняет городом за рулем. Именно его отец владеет BMW. Расследование этой аварии, а также пересмотр летнего ДТП с участием несовершеннолетнего, взяло на себя Главное следственное управление Нацполиции.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

На месте гибели десятилетней Миланы - детские игрушки и цветы, которые приносят неравнодушные. За жизнь еще четырех пострадавших - двух взрослых и детей борются врачи.

Вероятному виновнику ДТП 19 лет. Валерий Олещенко - студент, который в этом году получил пять лет заключения за грабеж. В тюрьму не попал, потому что был на экзаменационном сроке.

Страшная авария произошла в воскресенье вечером. BMW на бешеной скорости ударил Ford. Его 10-летняя пассажирка погибла сразу. Водителя Ford и трех пассажиров - женщину и девушек 11 и 13 лет госпитализировали.

Смертельное ДТП в Днепре

BMW от удара отбросило аж на сотню метров. Водителя и пассажира уберегли подушки безопасности. Молодые люди, 17 и 19 лет, подошли к разбитому Ford, посмотрели на последствия и ушли, даже не вызвав скорую. Это установили по видео очевидцев.

На место аварии молодые люди вернулись через час. Как установили следователи, в это время они гуляли по супермаркету. Подозрения объявили обоим - несовершеннолетнему Арсению Бессонову за неоказание помощи.

"Погиб ребенок - дочь моих доверителей. У стороны защиты есть опасения, что он, учитывая его возраст 17 лет, ему еще не исполнилось 18, может покинуть территорию Украины", - говорит Василий Серегин, представитель потерпевших.

Арсений постоянно гонял по городу за рулем этой BMW, публиковал это в сетях и смеялся об ограничении скорости. Авто принадлежит его отцу. Именно Арсений Бессонов летом за рулем этого же BMW сбил пешеходов на зебре в центре Днепра. Девушки выжили. А он отделался админпротоколом, который до сих пор рассматривает суд.

Арсений Бессонов

В полиции объясняют: тогда экспертиза указала, что пешеходы отделались легкими повреждениями. Сейчас это будут проверять заново.

"Эти производства будут переданы, вывезены в Киев, будут обновлены экспертизы, в том числе, и комплексные экспертизы проведены дополнительные. И если у нас будет достаточно доказательств утверждать о вине отца, относительно водителя, который был в автомобиле, то они получат свои процессуальные статусы", - говорит заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

После аварии в сетях начала распространяться информация что за рулем был сын владельца авто - Арсений. Впрочем в полиции утверждают обратное и в целом демонстрируют отслеженный маршрут BMW. Подозреваемого Валерия из зала суда отправляют в СИЗО. Для его друга будут требовать в суде круглосуточный домашний арест.

В то же время правоохранители имеют вопросы и к отцу несовершеннолетнего. Против мужчины уже открыли производство по двум статьям.

"О передаче, возможной передаче права управления несовершеннолетнему и по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей", - говорит Олег Рыженко, заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры.

Водителю BMW грозит до восьми лет заключения за нарушение правил безопасности. Арсению - до пяти лет за неоказание помощи. В то же время если пересмотрят обстоятельства аварии с девушками - подросток может ответить и за нее. Меру пресечения ему должны избрать уже сегодня.

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