"Мажорное" ДТП в Днепре: сыну известного предпринимателя избирают меру пресечения (фото из суда)

В среду, 4 декабря, 17-летний Арсений Бессонов, фигурант "мажорного" ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка, прибыл в суд для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

Арсению Бессонову инкриминируют не оказание помощи, что угрожает заключением сроком до 5 лет.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Прокуратура требует круглосуточного домашнего ареста.

Фото: ТСН

Следователи считают, что во время аварии сын известного предпринимателя ббыл пассажиром BMW, принадлежащим его отцу, а за рулем находился его 19-летний приятель Валерий Олещенко. Накануне его отправили в СИЗО на время расследования. Студенту, ранее судимому за грабеж, грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря автомобиль BMW на бешеной скорости протаранил "Форд" Его десятилетняя пассажирка погибла на месте. А водитель и три пассажирки пострадали. Сестры в возрасте 11 и 13 лет – в реанимации. За жизнь старшей девочки борются врачи.

“Она находится в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких. Состояние младшей девочки – более стабильное. Сегодня планируется оперативное вмешательство. Там перелом бедра. Мы делаем все возможное для скорейшего выздоровления”, - рассказали в больнице.

Напомним, авария, унесшая жизни 10-летней девочки в Днепре, подняла шум в социальных сетях.

«Мажорное» ДТП в Днепре! Пока в авто умирал ребенок, юноши бродили по магазину

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