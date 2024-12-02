"Мажорное" ДТП в Днепре: все, что известно об аварии с BMW и гибели 10-летней девочки

Все, что известно об аварии и ее участниках.

Смертельное ДТП произошло в Днепре вечером 1 декабря. На Набережной заводский автомобиль столкнулся с Ford. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двое детей — 11 и 13 лет находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Все, что известно об аварии и ее участниках, читайте в материале ТСН.ua.

ДТП в Днепре: хронология событий

О страшной аварии на жилом массиве "Красный камень" в воскресенье вечером сначала сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла около 19:45. В то время, как пишут местные, светофоры не работали из-за отключения света, а на дороге было темно.

"Была свидетелем. Он (водитель BMW — ред.) ехал более 100 километров в час. За 10 минут выключили весь свет на районе", — рассказала местная жительница Таисия Павлова.

ДТП в Днепре/Фото: ХДнепр

Случилось столкновение двух автомобилей. На первых фото и видео, публиковавшихся с места происшествия, было видно разбитый Ford, тело ребенка, пострадавшего и убитого горем мужчину. А также номерной знак, отлетевший от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, улетела на 100 метров после столкновения.

ДТП в Днепре/Фото: Офис генерального прокурора

В полиции Днепропетровской области поздно вечером сообщили, что ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат". По предварительной информации, водитель BMW столкнулся с Ford, разворачивающимся на набережной.

ДТП в Днепре/Фото: Национальная полиция

ДТП в Днепре/Фото: Национальная полиция

На месте аварии погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили тяжелые телесные повреждения.

Водителя BMW задержали. В полиции открыли уголовное производство по ч. 286 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

ДТП в Днепре/Фото: Национальная полиция

Что известно о погибшей девочке

В Сети пишут: погибшая девочка — дочь военнослужащего. Она училась в 96-й школе на "Красном камне" в Днепре.

"Это дочь крестной моей жены. Этого ребенка семья ждала 20 лет, невероятно хороший ребенок. Отец с первых дней воюет на фронте", — анонимно рассказали в местном паблике.

Кто сбил ребенка в Днепре

Пока в полиции в течение нескольких часов официально не комментировали аварию, в Сети нашли вероятного водителя BMW за "элитным" номерным знаком авто с четырьмя семерками. Молодой парень активно ведет страницу в TikTok. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

17-летний парень, вероятно пассажир пассажира BMW/Фото: TikTok sertoopil

Аккаунт молодого человека в соцсети/Фото: TikTok sertoopil

Аккаунт молодого человека в соцсети/Фото: TikTok sertoopil

Кстати, по данным Сервисного центра МВД, такой "элитный" номерной знак стоит 96 тысяч гривен. Это самая дорогая комбинация в категории "четыре одинаковых цифр".

В местных пабликах пишут, что это 17-летний А. Юноша родился в 2007 году и даже не имел законного права садиться за руль. Поговаривают, будто влиятельный отец с уголовными связями покрывает сына.

Аккаунт молодого человека в соцсети/Фото: TikTok sertoopil

Аккаунт молодого человека в соцсети/Фото: TikTok sertoopil

"Примечательно, что это не в первый раз, когда он демонстрирует дерзкое неуважение к законам и человеческой жизни. Ранее отец сына уже фигурировал в дорожно-транспортном происшествии: летом он сбил девушек на пешеходном переходе возле ЦУМа и покинул место происшествия. Однако тогда дело было квалифицировано только как административное нарушение. Над чем представитель "золотой молодежи" только посмеивался у себя на странице", — утверждает местное издание "Днепр оперативный".

Аккаунт молодого человека в соцсети/Фото: TikTok sertoopil

Соответствующее видео опубликовали в Сети. На записи видно, как в центре Днепра 25 августа 2024 года BMW сбивает двух человек на переходе и уезжает с места происшествия.

Сбил на переходе и уехал: BMW, устроивший смертельное ДТП в Днепре, уже попадал в аварию

“Водитель место происшествия покинул и был установлен сотрудниками полиции. На него составлены административные протоколы по ст. 124 (ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП”, – рассказали источники OBOZ.UA в полиции.

Человек с такой фамилией и именем подозревается в вождении без прав. Дело слушается в суде города Самар (Новомосковск) Днепропетровской области, откуда парень родом.

"Есть информация, что А. уехал вместе с другом после ДТП. А потом, придя обратно, друг сказал, что был за рулем, а А. был пассажиром", — публикует анонимное сообщение "Днепр оперативный".

Впрочем, 2 декабря в полиции Днепра сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения. А парень 2007 года был пассажиром.

“В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе генетически-молекулярная, для того, чтобы эта информация была стопроцентной. В Сети начала распространяться определенная информация. Полиция должна проверить все, что можно для того, чтобы и у общества и у потерпевшей стороны не было никаких мнений относительно того, что за рулем мог быть кто-то другой”, — прокомментировала журналистам спикер областной полиции Анна Старчевская.

По предварительной информации, водитель и пассажир BMW были трезвыми.

В Сети также публикуют информацию о втором парне по имени В., который был за рулем автомобиля. Это фото также обнародовала полиция.

19-летний парень, якобы находившийся за рулем BMW/Фото из Сети

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 19-летнему парню сообщили о подозрении. По данным следствия, он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи также сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру автомобиля. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 УКУ — неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Полиция установила маршрут движения BMW до момента ДТП, а также изъяла видео с камер наблюдения. Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в Днепропетровской области.

ДТП в Днепре: что известно о пострадавших

Пострадавшие в ДТП девушки – сестры. Им 11 и 13 лет. В областной детской больнице журналистам сообщили, что старшая находится в крайне тяжелом состоянии. Есть угроза жизни ребенка. У нее тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, тупая травма грудной клетки, ушиб обоих легких, множественные переломы ребер и разрыв легких, подкапсульный разрыв селезенки и тяжелый перелом правого бедра.

11-летняя девочка, по словам врачей, более стабильна. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные поражения мягких тканей и тяжелый перелом бедра.

О состоянии пострадавшего мужчины, находившегося за рулем Ford, не сообщается.

Как помочь пострадавшим

Пострадавшим сестрам срочно нужны доноры крови. Подойдет любая группа. Сдать кровь можно в 16-й городской больнице в Днепре. Приезжая, сообщайте, для кого именно сдаете кровь.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В Днепре! За рулем был несовершеннолетний мажор?! Жуткие детали о водителе!"

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