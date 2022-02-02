Мчался и шел на обгон: свидетели рассказали подробности смертельной аварии маршрутки в Днепре

Мчался и шел на обгон: свидетели рассказали подробности смертельной аварии маршрутки в Днепре

Если вину водителя маршрутки докажут, ему грозит до восьми лет заключения.

Один пассажир маршрутки погиб, еще один — получил травмы в результате ДТП в Днепре. Авария произошла утром в отдаленном районе города. Маршрутку развернуло на дороге и отбросило прямо в грузовик.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В восемь утра шел снег при температуре около нуля, дорога была мокрой и кое-где скользкой. Маршрутка ехала по прямому участку дороги, когда ее вдруг занесло и развернуло. Заднюю часть отбросило прямо под едущую навстречу фуру. Избежать столкновения или затормозить водитель не смог.

«Они ведь летают здесь! Они же устраивают и гонки, и друг перед другом обгоняют, чтобы десятку ту заработать. Он уже пошел на обгон», – рассказывает свидетель.

49-летний пассажир, сидевший сзади, получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой. Еще одного 21-летнего мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные восемь пассажиров, как и водители — не пострадали.

Превышение скорости, невнимательность за рулем, лед на дороге или техническая неисправность — что спровоцировало трагедию, правоохранители еще устанавливают.

«Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляемыми ими, продолжается следствие. Будут назначены экспертизы и выяснены все обстоятельства этого ДТП», — комментируют в полиции.

Если вину водителя маршрутки докажут, ему грозит до восьми лет заключения. По предварительным выводам, он был трезв.

Читайте также:

Рассчитывали на скопления людей: российские оккупанты сбросили боеприпас на проезжую часть КПВВ "Гнутовое"

На Закарпатье мужчина избил девушку, потому что она была в компании с поклонником из другого села.

Требовал деньги у отца ученика: под Запорожьем директора школы задержали на взятке