Мчался на бешеной скорости: появилось видео с моментом аварии машины мэра Яремче

"Митсубиси Аутлендер" вылетело на встречную полосу и врезалось в встречный автомобиль

В ДТП попал мэр Яремче. "Митсубиси Аутлендер" вылетело на встречную полосу и врезалось в встречный автомобиль, оба водителя получили травмы — это официальные данные полиции.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Правоохранители говорят, что водитель «Митсубиси» был пьян. Имя водителя правоохранители не называют, однако на официальном сайте Яремчанского мэрии уже появилось сообщение: 49-летний мэр Андрей Мироняк после аварии находится в больнице.

Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения. Видно, что внедорожник городского главы едет на большой скорости.

Больше подробностей в следующих выпусках ТСН.

Новости Украины: мэр Яремче попал в ДТП

Также крупная авария на Хмельнитчине — столкнулись четыре авто. Сразу четырех человек забрали в больницу. Водитель фуры будто бы заснул за рулем.

А в Запорожской области маршрутка попала в ДТП. У автобуса разбиты стекла, повреждена передняя часть и вывернуто переднее колесо. Известно, что автобус двигался на Марьевка (Запорожский район). В соцсетях сообщают, что травмы получили 8 пассажиров. По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем.

А накануне в чешском городе Плезень автомобиль Audi сбил насмерть 15-летнюю украинку. Ребенка сбили, когда она доганяла трамвай.

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