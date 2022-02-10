Меценат, букинист и критик коррупции: что известно о попавшемся на миллионной взятке депутате Киевсовета

Меценат, букинист и критик коррупции: что известно о попавшемся на миллионной взятке депутате Киевсовета

Когда депутата поймали на взятке, сообщают СМИ, он на автомобиле от детективов НАБУ скрылся.

Миллион 260 тысяч гривен: на такой взятке разоблачили депутата Киевсовета от "Слуга народа" Владислава Трубицына. Видео операции под вечер опубликовали на сайте НАБУ.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На видео на столе чиновника купюры в долларах и гривнах, в общей сложности насчитали правоохранители миллион 260 тысяч гривен.

По данным антикоррупционных органов, Трубицын требовал взятку от предпринимателей в обмен на разрешение уличной торговли в столице, в частности, на установление МАФов в семи разных точках по Киеву. У него было и пять соучастников – директор и два заместителя одного из коммунальных предприятий, а также помощник депутата и еще одно приближенное к нему лицо.

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«Должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли», — отмечают в ведомстве.

Меценат и букинист, а еще основатель благотворительного фонда – так Трубицына два года назад представили на номинировании в Киевсовет в партии "Слуга народа". Депутатом он стал. А после в Киевсовете возглавил постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Заботился о судьбе книжных рынков в Киеве, а еще Трубицын на брифингах неоднократно критиковал коррупцию в городской власти. «В Киеве реально сформировалась криминальная прослойка, реально обслуживающая теневой рынок для КГГА. Мы каждый день оказываем ему отпор», — заявлял Трубицын.

Владислава Трубицына поймали на взятке более миллиона гривен | Новости Украины

Прославился депутат и своим пением на мини-концерте после презентации Программы развития Киева.

Когда депутата поймали на взятке, сообщают СМИ, он на автомобиле от детективов НАБУ скрылся. Ненадолго, потому что через несколько часов и Трубицына, и пятерых соучастников задержали.

На скандал уже отреагировали и в партии "Слуга народа". «Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой», — отметила в партии.

Следственные действия продолжаются. Между тем, детективы НАБУ устанавливают и другие обстоятельства совершения преступления. В том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

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