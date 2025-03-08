Мечта 4-летней Миланы из Николаева сбылась: невероятная история военного, который вернулся из плена

Украинскому военному удалось освободить из русского плена и он наконец-то увидел свою жену и дочь.

4-летняя Милана из Николаева выходила на митинги по поддержке военнопленных. В последний раз они виделись, когда девочке было 13 месяцев. Однако произошло настоящее чудо и ее отцу удалось вернуть из российского плена.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

"29 декабря у нас была акция, то есть последняя акция в 2024 году была в Николаеве, очень много людей собралось.

И мы как-то так решили, захотели написать на плакате, что дочь держала плакат: "моя мечта на Новый год – обмен папы", – вспоминает мать Миланы.

Миланка с отцом

Последний раз Милана видела папу Дениса еще в 2021 году, когда он отправлялся в Мариуполь. Денис и Диана в то время вместе были уже четыре года - вместе учились на поваров, потом Денис пошел служить. Когда дочь рождалась был на войне и очень нервничал - жена не отвечала на телефонные звонки. Они должны были набутися вместе с дочкой после 26 февраля 2022 года - тогда у Дениса как раз заканчивался контракт. Полномасштабная война поломала эти планы. Морской пехотинец остался в окруженном Мариуполе. 12 апреля попал в плен. Сначала его держали в Еленовке, потом в Язьме в Смоленской области.

Милана и ее мать

Денис говорит - держаться помогали письма из дома, которые хоть и с опозданием, но доходили. Письма давали читать, но потом забирали. Все вместе вернули только однажды - когда приехали российские пропагандисты. Диана и Милана не просто постоянно писали ему. Они выходили на все акции в поддержку пленных морпехов.

Миланка с родителями

30 декабря 2024 года Денис еще и сам не знал, что наконец-то едет домой.

"Нас выгрузили, надели на головы мешки, связали руки, погрузили в следующую машину", – говорит Денис.

К папе Миланке с мамой приехала тоже завернутые в флаги. Они еще привыкают к тому, что их желание спустя почти 3 года исполнится

ТСН вместе с семьей военного побывала в киевском зоопарке - здесь были рады устроить реабилитацию для вернувшегося из российского плена семьи воина.

Денис уже прошел реабилитацию и вернулся домой в Николаев. Впереди еще много объятий, которых так не хватало эти три года войны и плена.

Щемящая история! 4-летняя Миланка дождалась папу из плена!

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