"Мечта украинцев скоро сбудется": Зеленский заявил об историческом дне

Украина стала еще на один шаг ближе к ЕС.

Вечером 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу сообщил, что сегодняшний день станет историческим. И вот в Брюсселе сделали заявление о вступлении Украины в Европейский Союз, теперь Киев еще на один шаг ближе к ЕС.

Об этом говорится в обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале ТСН.ua.

По поводу важнейшего решения Европейского союза по Украине обратился Зеленский также к депутатам. Именно от народных избранников зависит быстрое принятие законов, требуемых от Украины Европейским союзом. Без них делать в ЕС нечего.

Историческое заявление президентки Еврокомиссии

8 ноября в Брюсселе оценили реформы в Украине. С судьбоносным заявлением к прессе вышла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Не так давно она была в Киеве, где должна была убедиться, что страна меняется. И Украина не подвела. В настоящее время выполнено 90% требований ЕС, выдвинутых в прошлом году. Поэтому Еврокомиссия предлагает начать переговоры по вступлению Украины.

“Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, в общественной жизни, также есть новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств. На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет открыл переговоры о вступлении", – заявила фон дер Ляен.

Кроме Украины, переговоры по вступлению начнут и с Молдовой.

Какие препятствия остались

О фактическом вступлении в Евросоюз говорить пока рано. Потому что у ЕС еще длинный список требований к Украине.

Проблемой может стать и тот факт, что некоторые страны Евросоюза имеют "личные счеты" с Киевом. К примеру, 7 ноября заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский резко высказался по поводу европейских перспектив Украины из-за недоразумений вокруг Волынской трагедии.

“Я скажу нашу позицию. По-моему, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже тоже осознают – Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Потому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной”, — сказал Яблонский.

Поляки считают Волынскую трагедией "резней" и обвиняют украинцев в геноциде. В Украине же пытаются сгладить углы и уверяют, что конфликт между народами был взаимный, поэтому и ответственность несут обе страны.

Пока Варшаве дали возможность эксгумировать часть тел погибших поляков на Тернопольщине, впрочем там требуют большего.

"Украина должна быть в ЕС"

Президент Зеленский уверяет, что Украина должна быть в ЕС. Она уже проделала большой путь в приближении к нему.

“Мы же надеемся, что мечта всех украинцев уже скоро сбудется и Украина станет полноправным членом ЕС. За эти два военных года украинцы продемонстрировали свои ценности: любовь к свободе и готовность защищать демократию. Именно это и делает нас настоящими европейцами”, – заявил украинский лидер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ПУТИНА РАЗОРВЕТ! ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ! Зеленский обратился к народу с важной новостью!"

Напомним, в среду, 8 ноября, Еврокомиссия (ЕК) в своем ежегодном отчете о расширении дала зеленый свет для Украины и Молдовы по поводу начала официальных переговоров о вступлении в ЕС. Это вторая большая ступенька на пути к нашему членству.

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