Мечтает обнять дочерей и вернуться в ВСУ: Герой Украины на войне потерял руки - ему нужна помощь

Герой Украины Валерий Кучеренко – младший сержант 68-й отдельной бригады. В октябре 2023 года он во время тяжелых боев в Луганской области потерял обе руки и до сих пор проходит лечение. Одна из мечт военного — обнять своих маленьких дочерей, поэтому он нуждается в протезировании.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Как Валерий Кучеренко попал на войну 2015 года

Валерий Кучеренко говорит, что он с детства мечтал стать военным. В 2013 году он пошел на срочную службу. В 2014 году из-за нападения России началась Антитеррористическая операция. Тогда же Валерий просился на передовую.

"Я подписал контракт, просил у начальства, чтобы меня отправили в какую-то из боевых бригад на передовую. Мне отказывали, два раза отказали, я уже смирился с этим. Но через год, начало 15-го года, формировалась новая 53 бригада. Меня приказом туда отправили. В то время я вообще о войне ничего не знал. Скажем так, учился с нуля", - говорит военный.

Там Валерия назначили радистом-наводчиком БТР-60. Он признается, что ничего об этом не знал, а потому учился всему самостоятельно - в Интернете и по учебникам.

"Мне тогда это все интересно было. Я тогда молодой, 20 лет. Мне интересно. Когда первый обстрел был, конечно, не самое приятное ощущение было", - говорит он.

Военный вспоминает - тогда возле них "прилетел" снаряд, дальше заходила вражеская ДРГ. Сначала он не смог сориентироваться, однако другие военные помогли и защитники отбили штурм.

Семья защитника

У Валерия есть жена Вероника и две маленькие дочери – Валерия и Александра. Мужчина вспоминает, что он предложил жене выйти за него во время одного из отпусков. Тогда ему организовали даже традиционное сватовство – невеста должна была вынести либо хлеб – как согласие, либо – тыкву. Так пара вышла замуж.

После демобилизации Валерия семья жила обычной гражданской жизнью. Мужчина вспоминает, что 2-3 месяца после демобилизации ему было сложно, однако со временем привык.

Начало полномасштабной войны

Начало войны Валерий вместе с семьей - женой и двумя детьми встретили дома. Мужчина отвез родных в безопасное место и пошел в военкомат. Сначала его не брали в армию, ведь было много добровольцев. Поэтому он был в территориальной обороне. Герой Украины вспоминает, что в то время всех вдохновляли очереди в военкоматах, но сейчас все уже изменилось.

"Люди поняли, что такое настоящая война. Возможно, испугались. Возможно, у кого-то есть некоторые другие мотивы. Я утверждать за каждого не могу", - говорит он.

В мае 2022 года он попал на фронт и осознал, что по сравнению с 2015 годом, это гораздо страшнее война.

"Я попал в 68 бригаду. На то время она уже была на территории Донецкой области, под Угледаром. Уже начались бои. Мне товарищ предложил приехать к нему, потому что в теробороне с меня мало пользы. Товарищ позвонил, говорит, есть место, командирское отделение, хочешь ко мне? Говорит, здесь все наши. Проще служить со своими. Уже у ребят многих боевой опыт от 14-го года. Скажем так, немного трудно было с местным населением, потому что часть так называемые "ждуны" были, часть проукраинские были", - вспоминает воин.

Сначала Валерий охранял руководство бригады, однако с 1 января - перевелся на фронт и стал штурмовиком.

Что сложнее всего на войне

Валерий Кучеренко признается, что сложнее всего на войне — это сообщать родным о гибели их близких и узнавать, что кого-то из твоих друзей не стало.

Военный отмечает, что когда ему звонили родные погибших, которые еще ничего не знали о трагедии, он откровенно говорил, что произошло.

Валерий Кучеренко на войне

"Я говорил правду, чтобы не мучить людей. Потому что я понимал, что это тяжело, когда нет связи с близким. И приходилось сообщать. Это тяжелее всего, когда не знаешь ничего. Ты уже знаешь, к чему готовиться. В общем у меня многие товарищи погибли", — вспоминает защитник Украины.

Валерий на войне потерял двух ближайших собратьев — "Лиса" и "Бубочку". Он говорит, что очень скучает по ним, ведь это были добрые люди и талантливые военные.

"И на одном из штурмов погиб Миросик. Это также был первоклассный штурмовик, упорный. Скажем так, всегда первый шел в бой", — говорит защитник.

Самые тяжелые бои и ранения

Герой Украины говорит, что самые тяжелые бои были в Луганской области. Он убежден, что этот регион оккупантам удалось так быстро захватить из-за того, что захватчики там были грамотнее, чем на Донетчине, и россиян было гораздо больше.

Ранение Валерий получил во время штурма лесополосы в октябре 2023 года. Там россияне забросали его гранатами. Даже тяжелораненым военный успел ликвидировать нескольких захватчиков.

Валерий Кучеренко в госпитале

"Ночью выдвинулись. И так получилось, что забросали меня гранатами и повредили руки. Успел уничтожить несколько врагов, пока у меня руки отказали. После того, как отказали руки, выпал автомат из рук. Меня товарищи уже вытащили", — вспоминает Валерий. .

Военный вспоминает, что тогда его спасли саперы, один из которых погиб.

В декабре 2023 Зеленский присвоил Валерию звание Герой Украины и вручил орден "Золотая звезда".

Валерий и Вероника Кучеренко вместе с президентом Зеленским

Валерий мечтает обнять дочерей

С тяжелыми травмами Валерия госпитализировали в Харьков. Он потерял обе руки. Военный вспоминает, что он пережил, потому что рядом была его жена Вероника. Он добавляет, что маленьких дочерей к этому было сложнее подготовить.

"Я больше всего просто боялся, что меня дети бояться будут. Но, слава Богу, дочери сразу прибежали, обняли меня", — говорит он.

Валерий з детьми

Валерий Кучеренко говорит, что теперь он мечтает о единственном – обнять дочерей, однако для этого ему нужны протезы. А еще – он очень соскучился по дому и хочет снова управлять автомобилем.

После протезирования и реабилитации Валерий не планирует демобилизоваться, а пойдет работать в учебные центры ВСУ, где будет готовить штурмовиков и так до победы.

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