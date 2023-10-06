Мечтает обнять каждого: как мать защитника Украины полтора года готовит еду для воинов на передовой

Украинская волонтер Зоя Осипова уже более полутора года готовит для защитников Украины на передовой. За это воины называют ее "мамой Зоей". Женщина говорит, что мечтает после победы обнять каждого защитника.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

С первых дней полномасштабной войны маленькая кухня превратилась в пирожковую. Сын-пограничник защищал Украину, а мать тоже хотела быть полезной.

"Я пекла по 10 пирожков по 15, 30 и муж мой отвозил каждый вечер на блокпосты, парням и через несколько дней они уже знали, что подъезжает его машина и они говорят: наши пирожки едут", — вспоминает волонтер Зоя Осипова.

Когда кончились собственные средства на продукты, помогали знакомые. Пока не начались блекауты.

"У нее не было возможности делать это дома, а у нас есть школа, которая была закрыта, там есть кухня и вот мы ее предложили туда пойти в школу", — говорит и.о. городского головы Подольска Олег Албанский.

К работе на школьной кухне присоединились еще несколько волонтеров. Свою команду назвали "Смаколики мамы Зои".

Волонтеры, которые присоединились к инициативе

Теперь волонтеры выпекают, жарят и варят более 20 наименований блюд. Всегда с любовью и молитвой.

"Перед тем, как замесить тесто, я всегда молюсь. И перед тем, как класть изделия в духовку, я всегда перекрещиваю и я уверена, что это очень помогает нашим ребятам", — говорит волонтер Зоя Осипова.

По полсотни килограммов разной рыбы, столько же мяса и сала, вертуты, печенье и булочки с разными начинками. Заботятся о том, чтобы бойцам было удобно и хранить, и перекусить.

"Мы здесь делаем с душой и как для себя. Ты понимаешь, что без нашей поддержки, без тыла им там не выдержать этого всего", – говорит волонтер Оксана Гажий.

А перед отправкой мама Зоя заходит в детсады. Там дети разрисовывают ее имбирное печенье, пишут письма воинам, снимают мини-концерты и видео-пожелания. А через несколько дней после отправки защитники посылают команде мамы Зои видео распаковки посылок. Присылают и подарки – флаги с подписями.

"Я сразу как только развернула это знамя узнала почерк своего сына. Смотрите, что пишет — "мама моя, люблю тебя, твой сын Андрей", — говорит Зоя Осипова.

Женщина говорит через полтора года ей кажется, что она многодетная и имеет десятки сыновей. И мечтает после победы обнять каждого.

Напомним, как ветеранам в Украине получить деньги на бизнес.

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