Мечтал играть в военном оркестре: история погибшего героя с позывным "Музыкант"

Последним желанием воина было, чтобы на прощании с ним звучала его любимая песня.

22-летний Александр Рыцкий мечтал играть в военном оркестре, а стал образцовым штурмовиком. В прошлом месяце он рассказывал ТСН, как вместе с боевыми товарищами освобождает нашу землю от врага. Недавно герой погиб во время артиллерийских обстрелов под Бахмутом. Последним желанием воина с позывным "Музыкант" было, чтобы на прощании с ним играла его любимая песня. И родственники выполнили его.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Друзья вспоминают Александра, как всегда положительного парня, всегда с улыбкой в ярко-голубых глазах, но щедрого на крепкие слова для врага.

"Не знаешь, что тебя ждет в том кусте или под тем деревом.... Как говорят растяжка или какой пид*р", — говорил Александр в интервью в прошлом месяце, рассказывая, как метр за метром штурмовики очищают украинскую землю от окупантов.

Его товарищи говорят, что в продвижениях на Бахмутском направлении большая заслуга Александра.

"Минометный снаряд попал прямо в дом. В край дома, в крышу, где он сидел”, — рассказывает о гибели товарища боец ВСУ по имени Василий.

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Сашу в его родных Быстричах знали чуть ли не все. Во время последнего приезда домой он благодарил односельчан за сбор на его авто.

"Он был очень таким положительным, спокойным, красивым ребенком", — вспоминает своего ученика заместитель директора Быстрицкого лицея Лариса Боровец.

Еще учась в школе, он обожал музыку. После 9 класса пошел в музыкальное училище. Учителя думали, что вернется в школу, в оркестр. Но 19-летний Александр подписал контракт с ВСУ.

"Там очень такая смешная история была: он должен был попасть в оркестр, а попал в штурмовую роту", — вспоминал его товарищ Василий.

С позывным "Музыкант" Александр Рыцкий стал образцовым командиром.

"Собрать людей, подготовить людей, доказать им задачу и повести в бой — он с этим всем справлялся, люди тянулись, следовали за ним", — вспоминал боец ВСУ по имени Виталий.

По его словам, Саша верил, что скоро будет победа, верил в украинский народ. И ни дня, говорят собратья, не проходило без его шуток и насмешек над российской пропагандой.

Сестра Александра Вита Луцик говорит, что он всегда был на позитиве, его невозможно было увидеть грустным.

Родным он никогда не рассказывал о войне и не упоминал о высоких наградах, которые получал — "За мужество" и "За образцовость в военной службе"".

Гибель Александра – это тяжелая потеря для всей 80-й бригады, говорит его командир. "Он был настоящий воин, настоящий патриот своей страны, настоящий друг. Он всегда был первым и навсегда с нами", – говорит он.

Боевые товарищи говорят, что уже поставили себе задачу — прилагать сверхчеловеческие усилия, чтобы отомстить за смерть Александра.

На прощании с "Музыкантом" играл духовой оркестр. И звучала его любимая песня — "Меня уже нет" группы "Тартак", которую Саша просил включить, если погибнет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Меня уже нет..." Родственники погибшего "Музыканта" исполнили его последнее желание!"

Напомним, украинские военные продолжают продвигаться к северу от Бахмута, однако значительно медленнее, чем на юге. Это связано с определенными естественными препятствиями.

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